Säljare mot Befintliga Kunder!
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2026-08-03
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, Mölndal
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eller i hela Sverige
Säljjobb för dig i början av karriären – starta direkt efter studenten!
Är du nyfiken på att börja jobba direkt efter studenten?Vill du tjäna pengar och utvecklas snabbt? Trivs du med att prata med människor? Då är det här jobbet för dig!
Vi söker dig som:
Är i början av din karriär – perfekt för dig som nyligen tagit studenten
Är tävlingsinriktad och motiveras av att nå mål
Är hungrig på att utvecklas och tjäna bra med pengar
Gillar att ta kontakt med människor och bygga relationer
Har ett positivt mindset och ger inte upp i första taget
Vad du kommer göra:
Ringa varma samtal till personer som redan visat intresse
Presentera våra tjänster på ett engagerande sätt
Arbeta mot tydliga mål – med möjligheten att påverka din egen lön
Bygga värdefull erfarenhet inom försäljning och kommunikation
Vi erbjuder:
En perfekt start på din karriär
Provision utan tak – din insats avgör din lön
Utbildning och coachning inom försäljning
En energifylld arbetsmiljö med drivna kollegor
Möjlighet att växa inom bolaget
Redo att kickstarta din karriär och börja tjäna pengar? Sök redan idag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Göteborg (visa karta
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411 01 GÖTEBORG Arbetsplats
Kraftsam R&B Kontakt
Rekrytering
Amir Stein amir@kraftsam.se 0707770288 Jobbnummer
10018681