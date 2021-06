Säljare mejeri - Coop Borstahusen - Coop Butiker & Stormarknader AB - Säljarjobb i Landskrona

Coop Butiker & Stormarknader AB / Säljarjobb / Landskrona2021-06-30Coop Borstahusen söker nu dig som vill vara med på resan mot att bli den goda kraften i mat-Sverige! Är du redo?Kunden i våra butiker ska inte bara mötas av bra varor till bra priser, vi vill även att de varje dag upplever matinspiration, intressanta händelser, överraskningar och inte minst får ett bra personligt bemötande från all vår personal. Verklig framgång bygger på att vi älskar våra jobb och visar äkta omtanke och glädje för våra kunder!När du arbetar som säljare hos oss har du varierande arbetsuppgifter såsom försäljning, varuplock, exponering och kassaarbete.Dina arbetsuppgifter innebär också att:- Se till att hyllor alltid är frontade och väl påfyllda- Se till att alla varor har prisskyltar på hyllorna- Skylta om i butiken- Hantera reklamationer och klagomål enligt gällande riktlinjer och på ett professionellt sätt- Hålla ordning inne i butiken så att allt är välstädatTjänsten är en tillsvidareanställning på 20 timmar per vecka. Provanställning tillämpas. Tillträde snarast. Vi har öppet när våra kunder vill handla, därmed kan arbetstiderna variera - dag, kväll & helg.- Erfarenhet och kompetens från arbete på en mejeriavdelning i butik är meriterande- Erfarenhet och kompetens inom detaljhandelsförsäljning är meriterande- Erfarenhet och kompetens inom serviceyrken är meriterande- Flerspråkig och erfarenhet/intresse av olika kulturer är meriterandeVi ser att du brinner för mat, service och försäljning och att ditt genuina intresse för dessa områden smittar av sig till både kunder och kollegor. Du trivs med att arbeta i grupp och bidrar till att skapa ett bra arbetsklimat. Vidare besitter du hög problemlösningsförmåga även under situationer med högt tempo.2021-06-30Elinor Jönsson | ButikschefUrval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi ser fram emot din ansökan!Coop är unikt! Det är lätt att tro att alla matbutiker är lika. Samma varor på hyllorna, samma kundvagnar och så kassan vid utgången. Men Coop är annorlunda eftersom vi ägs av våra 3,5 miljoner medlemmar. Det är vad som gör oss unika. Det ger oss också ett extra stort ansvar, men också extra stora möjligheter.Coop är en av Sveriges största arbetsgivare och vi drivs av uppgiften att ge alla tillgång till den goda maten. Vi är inne i en spännande förändringsresa mot att vara den goda kraften i mat-Sverige. Vi ska förenkla vardagen och ge alla tillgång till goda råvaror - något som är bra för både kropp, själ och vår miljö.Coop har länge levt i framkant och förverkligat vikten av ekologiskt tänkande. Vår fisk är certifierad, hönsen utsläppta och vårt egna varumärke Änglamark är utsett till Sveriges Grönaste Varumärke - men vår resa slutar inte där.Tillsammans med våra medarbetare arbetar vi varje dag tillsammans med våra kunder för att fortsätta vara bäst på hållbar utveckling och nu satsar vi ännu mer på att sprida matglädje och mer kärlek till bra råvaror.Tillsammans kan och ska vi bli den goda kraften i mat-Sverige!Coop värdesätter kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.Varaktighet, arbetstidDeltid TillsvidareFast månads- vecko- eller timlönSista dag att ansöka är 2021-07-07Coop Butiker & Stormarknader AB5839629