Säljare med teamansvar
Vill du kombinera eget affärsdriv med en central roll i att utveckla och skapa struktur i ett säljteam?Euroflon söker nu en Säljare med teamansvar till Motala - en nyckelroll för dig som vill påverka både affärer och arbetssätt i ett växande industribolag.
Företagspresentation
Euroflon AB är ett välrenommerat industriföretag i Motala med drygt 20 medarbetare, som tillverkar kundanpassade slangar och kompensatorer i PTFE, metall och silikon för krävande processmiljöer i Norden. Vi kombinerar snabb svarstid, hög kvalitet och kundnära service med korta beslutsvägar och nära samarbete mellan sälj och produktion. Verksamheten präglas av kvalitet, precision och pålitlighet - egenskaper som gjort Euroflon till en uppskattad samarbetspartner för kunder inom flera olika industrisektorer. Bolaget ägs av Indutrade AB, en internationell teknik- och industrikoncern med långsiktigt fokus på att utveckla självständiga och lönsamma bolag. Inom Indutrade ges dotterbolagen stort handlingsutrymme att växa genom eget ledarskap och lokalt ansvar.
Om rollen
I rollen som Säljare med teamansvar kombinerar du eget affärsdriv med ett koordinerande ansvar i säljteamet. Du driver din egen försäljning - från första kundkontakt till avslutad affär - samtidigt som du bidrar till struktur, riktning och utveckling i teamets gemensamma säljarbete. Du har en central roll i att skapa tydlighet kring vad som ska prioriteras och följas upp, där fokus ligger på att stärka både tillväxt och kundnöjdhet. Rollen innebär inget personalansvar, men du förväntas ta ett naturligt ledarskap i säljmöten och i det dagliga samarbetet. Arbetet är rikstäckande och innebär cirka 30-40 % resor, ofta i planerade kundbesöksblock. När du inte är på resande fot utgår du från kontoret i Motala och arbetar nära kollegor inom teknik och produktion. Du får här möjlighet att påverka både hur affärer drivs och hur säljarbetet utvecklas i en organisation med korta beslutsvägar.Publiceringsdatum2026-04-28Dina arbetsuppgifter
Driva egen försäljning - från kundkontakt till avslutad affär
Bygga och utveckla relationer med både nya och befintliga kunder
Ta fram, presentera och följa upp offerter
Leda säljmöten och bidra till struktur och uppföljning i teamet
Samordna aktiviteter och skapa fokus i säljarbetet
Vi erbjuder
En nyckelroll med stor påverkan på arbetssätt, kundbearbetning och tillväxt
Nära samarbete med teknik och produktion, snabb väg från idé till leverans
Ett team där vi hjälper varandra och där kundservice och kvalitet står i centrumProfil
För att lyckas i rollen är du en affärsdriven och målinriktad person som trivs med att driva affärer framåt och skapa resultat. Du har ett strukturerat arbetssätt och är van vid att följa upp, prioritera och skapa ordning i ditt arbete.Du är relationsskapande och har lätt för att bygga förtroende, både hos kunder och internt i organisationen. Samtidigt känner du dig trygg i att ta ansvar och skapa riktning i ett team, även utan formellt personalansvar.Som person är du också en lagspelare som bidrar till samarbete, engagemang och ett gemensamt fokus framåt.
Skallkrav:
Gymnasieexamen
Dokumenterad erfarenhet av B2B-fältförsäljning inom industri/teknik
Har teknisk förståelse och gillar kundanpassade lösningar
Flytande svenska i tal och skrift
God kunskap i engelska i tal och skrift
B-körkortSå ansöker du
För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarig rekryterare som du ser nedan. Vi kommer i urvalet att nyttja personlighetstester. Du kommer också att tidigt i urvalet få del av och svara på hur du anser dig möta de skallkrav och meriterande aspekter som finns för tjänsten avseende utbildning, erfarenhet och kunskap. Vårt fokus kommer i ett första läge vara skallkraven och din personliga potential. Senare kommer naturligtvis personliga intervjuer med både oss och kund samt referenstagning och bakgrundskontroll ske.
Sök tjänsten genom att klicka på "ansök" och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR.
Hoppas att vi möts i processen!
Daniel Edqvist, 072-1426923 eller på daniel.edqvist@unikresurs.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Sista dag att ansöka är 2026-05-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unik Resurs i Sverige AB
(org.nr 556052-5833), https://www.unikresurs.se/lediga-tjanster/?
591 32 MOTALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9881356