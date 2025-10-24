Säljare med stora ambitioner
2025-10-24
Om BraElpris:
Bra Elpris Grundades 2022 med ambitionen att minska våra kunders elkostnader.
Vår affärsidé är att representera våra kunder i förhandlingen mot elbolagen för att säkerställa att våra kunder alltid får det billigaste elavtalet. Med vidare förvaltning av avtalen säkerställer vi även att kunden får fortsatt bra avtal i framtiden. Med hjälp av våra duktiga förvaltare kan vi också skräddarsy ett avtal som passar för varje kund.
Vi söker nu fler säljare till vår framgångsrika säljorganisation. Du kommer att arbeta mot företag i olika storlekar för att sälja in våra produkter och tjänster.
Genom våra gedigna samarbeten med olika leverantörer kan vi alltid erbjuda de bästa priserna och vi kan till och med erbjuda besparingsgaranti!
Arbetet är självständigt och du bygger upp en egen kundstock med kunder som du kan bearbeta och löpande få ersättning för.
För den med intresse för ett långsiktigt arbete finns möjlighet att tjäna över 100 000 i månaden bara på sina befintliga kunder.
Vad vi söker:
Vi söker dig som har arbetat med försäljning sedan tidigare. Du är van att arbeta med telefonen som redskap och har lätt för att prata med människor.
Om du har tidigare erfarenhet av försäljning av el eller liknande produkt är det ett stort plus.
Vi ser att du har flera års erfarenhet av försäljning sedan tidigare.
Du har ett naturligt och positivt sätt att bemöta andra människor och gillar att prata i telefon med nya människor.
Vi erbjuder:
En spännande och utvecklande arbetsplats, med god gemenskap och högt i tak. (både på arbetsplatsen och i organisationen)
Du erhåller en fast lön samt marknadens i särklass bästa provision utan tak.
Du bygger upp din egen kundstock som genererar passiv inkomst.
Du erhåller kontinuerlig utbildning i både försäljning och produkt.
Låter detta intressant för dig så spara inte på din ansökan.
