Säljare med sportintresse! - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-06Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer. Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb, vill du också göra det?!Vår kund är verksam inom mediasektorn i centrala Stockholm. De arbetar med att hjälpa kunder att nå ut via annonser och marknadsföring. Deras inriktning är inte nischad och de samarbetar enbart med företag, där kundrelationerna är långsiktiga och de ser till varje kunds behov. Du kommer att arbeta högt och lågt, det vill säga med både mindre och större bolag.Varmt välkommen med din ansökan för att höra mer! Är du en säljare som tänker du utanför ramen och ser framåt? Detta med en genuin personlighet och team spirit. Vi söker nu säljare med sportintresse!För kunds räkning söker vi en säljare. Om du har ett sportintresse och erfarenhet av föreningslivet är det ett stort plus. Vi ser att du är en godhjärtad lagspelare och har kreativa idéer. I denna roll gäller det att ha ett starkt driv framåt och att ständigt vilja nå sina uppsatta mål. Tidigare säljerfarenhet är bra, men den väger inte tyngst. Mycket vikt läggs vid personlighet. Både erfarenhet och intresse för den digitala marknaden ses som en god grund för just denna roll, därför ser vi att du har båda.Du ska trivas i rollen som säljare, tycka om att möta personer dagligen och inte ha några problem med att stå på egna ben. Du kommer att välkomnas till ett fartfyllt företag som tar stora, nya, steg framåt. Det kommer att bli en spännande resa där det bara blir till att hålla sig i när svängarna kommer.2021-04-06Arbeta mot uppsatt budgetBåde befintlig och ny kund-/partner portföljAnsvar för säljprocessenDu kommer att ha både telefonen, mail och personliga möten som verktyg i ditt dagliga arbete. Som säljare kommer du att driva affärer framåt och samtidigt bygga långsiktiga relationer med kunder samt partners. Du kommer även att presentera ytterligare produkter och tjänster för att öka försäljningen och kunna ge det bästa till kunden. Vi värdesätter att alltid ge det bästa till samtliga inblandade, detta via ett genuint intresse och gott intryck.I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.Skicka din ansökan idag via länken eller work@talentpartner.se Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen.Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på https://talentpartner.se/sok-jobb/ Sista dag att ansöka är 2021-04-20Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5672022