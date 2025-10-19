Säljare med passiv inkomst
Medla Sverige AB / Säljarjobb / Stockholm
2025-10-19
I tack med att vi växer söker vi nu fler säljare till vår egen avdelning för att möta den växande efterfrågan på våra tjänster.
Om Jobbplats
Jobbplats arbetar med att underlätta kontakten mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vi växer år efter år och ska nu göra vår största satsning någonsin.
Vi erbjuder företag möjligheten till en enklare rekrytering som både sparar tid och pengar. Genom vår kombination av rekryteringsverktyg, CV-databas och annonserings lösningar blir vi en heltäckande leverantör för att förenkla och förbättra rekryteringen.

Om tjänsten
Du kommer att kontakta företag för att sälja in vårt rekryteringsverktyg. Du kommer till en början boka dina egna möten och sedan övergå till helt förbokade möten när du lärt dig produkten. Mötena sker online. Arbetet sker på heltid med arbetstider som du bestämmer själv så länge du uppfyller normal arbetstid och minimumbudget.
Hos Jobbplats har vi stort fokus på belöning för våra anställda, därför erbjuder vi en hög provision på dina sälj. En snittsäljare som når sin minimumbudget tjänar över 100 000 SEK per månad.
Vi tror även på kvalité därför erbjuder vi en passiv ersättning för varje kund så länge de är kvar i bolaget. Den passiva ersättningen kan på sikt representera en stor del av lönen och du kan börja fokusera mer på din befintliga kundstock.
Jobbet som säljare
För att lyckas som säljare behöver du vara utåtriktad och gilla att prata med människor. Då arbetet är prestationsbaserat är det också en fördel om du är tävlingsinriktad och gillar utmaningar.
Vi satsar på att ha en modern och flexibel arbetsplats. Där för kommer du att arbeta utifrån ditt hem med möjlighet till utbildning och möten på kontoret.

Kvalifikationer
Vi ser att du arbetat med försäljning sedan tidigare.
Vi ser att du är en person som gillar att ta kontakt med nya människor och att du är retoriskt duktig på att utrycka dig.
Att kunna flytande svenska är ett krav.

Ersättning
Lönen är baserad på en provision för varje sälj samt ett tick på all försäljning så länge kunden är kvar i bolaget.
På så sätt bygger du upp din egen kundstock som du tar hand om och erhåller provision från dessa så länge du arbetar kvar i bolaget.
Om detta låter intressant så vänta inte med din ansökan, vid en eventuell intervju kommer vi att berätta mer om produkten och tjänsten.

Ersättning
Rörlig

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Medla Sverige AB (org.nr 559053-9762)
(org.nr 559053-9762), http://www.jobbplats.se Arbetsplats
Jobbplats Jobbnummer
9563580