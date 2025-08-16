Säljare med passion för resor och träning
Travea AB / Rese- och trafikjobb / Göteborg
2025-08-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Placering: Göteborg,
Start: 1 september 2025
Provisionbaserad försäljning
Är du en driven säljare med passion för resor, träning och möten med människor? Vill du vara med och inspirera fler till aktiva gruppresor till soliga Medelhavet? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-08-16Om tjänsten
Som säljare på Travea får du en central roll i att hjälpa föreningar, företag och privatpersoner att boka minnesvärda tränings- och gruppresor. Arbetet innebär främst att ta kontakt med nya kunder via telefon (kalla samtal), men även att bygga långsiktiga relationer genom personliga möten och kundträffar.
Vi söker dig som:
Har stark passion för resor och träning
Är tävlingsinriktad och resultatorienterad
Trivs med att ringa många samtal och skapa nya affärsmöjligheter
Är självgående men också gillar att arbeta i team
Har tidigare erfarenhet av försäljning - meriterande men inget krav
Vi erbjuder:
En spännande roll i ett växande bolag med fokus på aktiva gruppresor
Möjlighet att växa med företaget och påverka din egen lön genom provision
Inspirerande arbetsmiljö i centrala Göteborg
Resor och upplevelser som en del av jobbet
Ansök idag och bli en del av Travea-teamet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
E-post: pavel@travea.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Travea AB
(org.nr 559108-8926) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
