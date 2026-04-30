Säljare med ledarambitioner till Halmstad
Verisure Sverige AB / Säljarjobb / Halmstad Visa alla säljarjobb i Halmstad
2026-04-30
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Verisure Sverige AB i Halmstad
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Verisure söker säljare med ledarambitioner - bli en framtida Team Leader!
Vill du ta nästa steg i din karriär och utvecklas som ledare i ett växande företag? Nu söker vi dig som vill börja som säljare - och växa in i rollen som Team Leader hos Verisure i Halmstad.
Här får du chansen att kombinera försäljning, teamkänsla och ledarskap - i en roll där du gör verklig skillnad.
Om rollen:
Du börjar din resa som säkerhetssäljare och lär dig grunderna i vårt erbjudande, våra kunder och vår säljmetodik. Med stöd från ledare och kollegor utvecklas du steg för steg - med målet att ta klivet till Team Leader.
När du är redo får du ett större ansvar där du:
Arbetar med egen försäljning i fält - och visar vägen genom din prestation.
Coacher, motiverar och stöttar ditt team mot gemensamma mål.
Bidrar till stark teamkänsla, säljkultur och arbetsmiljö.
Det här är en perfekt roll för dig som har ett säljdriv - men också en vilja att utveckla andra.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av försäljning - gärna fält eller face-to-face.
Är social, ansvarstagande och motiveras av mål.
Har ett intresse för att coacha, inspirera och leda andra.
Har B-körkort och är fri från anmärkningar i belastningsregistret och UC.
Kan arbeta måndag-torsdag 13-21 och fredag 10-18.
Tidigare erfarenhet av ledarskap är meriterande - men inte ett krav. Vi letar efter rätt attityd och vilja att utvecklas.
Vi erbjuder:
Tydlig karriärtrappa - från säljare till Team Leader med stöd hela vägen.
Tjänstebil
Garantilön + attraktiv provisionsmodell utan tak.
Onboarding i världsklass - med utbildningar i försäljning och ledarskap.
Ett tryggt bolag med stark gemenskap, säljtävlingar och teamevents.
Om Verisure:Vi skyddar över 6 miljoner kunder världen över och finns i 18 länder. Verisure är ett börsnoterat bolag och Europas ledande aktör inom smarta säkerhetslösningar. Vi är stolta över att kunna erbjuda en arbetsplats präglad av omtanke, innovation och stark gemenskap. Hos oss är du inte bara en del av ett företag - du är en del av något större.
Ansök idag!
Vi rekryterar löpande - vänta inte med att skicka in din ansökan!Tillträde sker enligt överenskommelse.
Har du frågor? Maila oss gärna på jobb@verisure.se
- skriv "Halmstad Team Leader" i ämnesraden.
Välkommen till Verisure - där trygghet, utveckling och teamanda möts!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "R2024060130". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Verisure Sverige AB
(org.nr 556153-2176)
Halmstad (visa karta
)
302 20 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Recruiter
Norea Melandsö Norea Melandsö jobb@verisure.se Jobbnummer
9884799