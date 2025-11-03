Säljare med ledarambitioner till Falkenberg
Verisure söker säljare med ledarambitioner - bli en framtida Team Leader!
Vill du ta nästa steg i din karriär och utvecklas som ledare i ett växande företag? Nu söker vi dig som vill börja som säljare - och växa in i rollen som Team Leader hos Verisure i Falkenberg.
Här får du chansen att kombinera försäljning, teamkänsla och ledarskap - i en roll där du gör verklig skillnad.
Om rollen:
Du börjar din resa som säkerhetssäljare och lär dig grunderna i vårt erbjudande, våra kunder och vår säljmetodik. Med stöd från ledare och kollegor utvecklas du steg för steg - med målet att ta klivet till Team Leader.
När du är redo får du ett större ansvar där du:
* Arbetar med egen försäljning i fält - och visar vägen genom din prestation.
* Coacher, motiverar och stöttar ditt team mot gemensamma mål.
* Bidrar till stark teamkänsla, säljkultur och arbetsmiljö.
Det här är en perfekt roll för dig som har ett säljdriv - men också en vilja att utveckla andra.
Vi söker dig som:
* Har erfarenhet av försäljning - gärna fält eller face-to-face.
* Är social, ansvarstagande och motiveras av mål.
* Har ett intresse för att coacha, inspirera och leda andra.
* Har B-körkort och är fri från anmärkningar i belastningsregistret och UC.
* Kan arbeta måndag-torsdag 13-21 och fredag 10-18.
Tidigare erfarenhet av ledarskap är meriterande - men inte ett krav. Vi letar efter rätt attityd och vilja att utvecklas.
Vi erbjuder:
* Tydlig karriärtrappa - från säljare till Team Leader med stöd hela vägen.
* Tjänstebil
* Garantilön + attraktiv provisionsmodell utan tak.
* Onboarding i världsklass - med utbildningar i försäljning och ledarskap.
* Ett tryggt bolag med stark gemenskap, säljtävlingar och teamevents.
Om Verisure:
Verisure är Europas ledande aktör inom smarta säkerhetslösningar - vi skyddar över 5,8 miljoner hem världen över. Vårt mål? Att skapa tryggare hem och samtidigt erbjuda en arbetsplats där våra medarbetare växer.
Hos oss är du inte bara en del av ett företag - du är en del av något större.
Ansök idag!
Vi rekryterar löpande - vänta inte med att skicka in din ansökan!
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Har du frågor? Maila oss gärna på jobb@verisure.se
- skriv "Falkenberg Team Leader" i ämnesraden.
Välkommen till Verisure - där trygghet, utveckling och teamanda möts! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
