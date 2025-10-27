Säljare med Lager- & Leveransansvar (Deltid)
2025-10-27
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
, Umeå
Hos Natt & Co Luleå brinner vi för sömn, service och människor. Vi hjälper våra kunder att hitta sängen som passar just deras kropp, behov och hem - inte den dyraste, utan den rätta.
Vi är en del av den svenska sängkedjan Natt & Co, där varje butik drivs av engagerade delägare som själva finns på plats i vardagen. Det gör oss personliga på riktigt - vi känner våra kunder, vi känner våra produkter, och vi tror på långsiktiga relationer snarare än snabba affärer.
Nu söker vi dig som vill bli en viktig del av vårt team i Luleå - en social, ordningsam och serviceinriktad person som vill kombinera försäljning i butik med ansvar för lager och leveranser.
Tjänsten kommer att ligga mellan 50-70% med chans till mer tid om allt fungerar bra.
Om rollen
Som Säljare med lager- och leveransansvar blir du en central person i vår vardag. Du möter kunder i butiken, hjälper dem hitta rätt säng och följer upp hela vägen tills sängen står på plats hemma.
Du kommer att:
• Ge personlig rådgivning och vägledning till kunder i butiken
• Skapa relationer - både i mötet i butik och vid leverans till kund
• Ha ansvar för lagret - mottagning, in- och utleveranser, ordning och struktur
• Planera och utföra leveranser, inklusive transport, bärhjälp och enklare montering
Vi söker dig som tycker det är roligt att prata med människor, är genuint serviceinriktad och som gillar att hålla ordning och ta ansvar.
Vi tror att du:
• Har B-körkort och gärna vana av att köra transportbil/lätt lastbil
• Är social, pålitlig och positiv - du gillar att träffa människor och skapa förtroende
• Är noggrann och strukturerad, med känsla för ordning och logistik
• Har tidigare erfarenhet av försäljning, kundservice eller logistik (meriterande)
• Har grundläggande datavana för orderhantering och enklare administration
Vi erbjuder
• Ett varierat deltidsjobb i en familjär och trivsam miljö
• Möjlighet att växa inom både försäljning och logistik
• Ett engagerat team som stöttar varandra och har roligt på jobbet
• Trygg anställning i ett väletablerat svenskt varumärke med stark lokal förankring
Hos oss blir du inte bara en säljare - du blir en del av ett team som hjälper människor sova bättre och må bättre.
Urval sker löpande, så vänta inte med att höra av dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Mail
E-post: camilla.nilsson@natt.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare med lageransvar". Arbetsgivare Drömkoncept AB
(org.nr 559149-8919)
Betongvägen 1 M (visa karta
)
973 45 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Butikschef
Camilla Nilsson camilla.nilsson@natt.se Jobbnummer
9576112