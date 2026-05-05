Säljare med kundansvar
2026-05-05
Publiceringsdatum2026-05-05Beskrivning av jobbet
Säljare sökes till Nero Interior
Vill du jobba med försäljning i en kreativ bransch där tempo, relationer och affärer står i fokus? Nu söker vi på Nero Interior en driven säljare som vill vara med och växa tillsammans med oss.
Om rollen
Som säljare hos oss kommer ditt huvudsakliga fokus vara att kontakta fastighetsmäklare och presentera våra tjänster inom bostadsfotografering och styling. Du bokar möten, bygger relationer och skapar nya affärer.Arbetsuppgifter
Kontakta mäklarbyråer via telefon och boka möten
Presentera och sälja in våra foto- och stylingtjänster
Bygga långsiktiga kundrelationer
Följa upp leads och skapa nya affärsmöjligheter
Vi söker dig som:
Är driven, självgående och gillar att göra affärer
Har lätt för att skapa förtroende över telefon
Har tidigare erfarenhet av försäljning (meriterande men inget krav)
Vi erbjuder:
Möjlighet att påverka din egen lön (provisionsbaserat eller hybrid)
Flexibelt upplägg
En växande verksamhet med starkt varumärke inom foto och styling
Möjlighet att utvecklas och växa med bolaget
Låter det intressant? Hör av dig till oss och berätta lite om dig själv! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04
E-post: stefan@saveenergy.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nero Interior AB
(org.nr 559199-0659), https://www.nerointerior.se Jobbnummer
9893448