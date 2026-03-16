Säljare med känsla för affärer och struktur
Detaljtryck Sweden AB
Är en modern och växande aktör inom trycksaker, profilkläder, reklamprodukter - och nu även digitala tjänster som webbutveckling och hantering av sociala medier. Vi växer och söker dig som vill jobba med försäljning och bli en nyckelperson i vårt team.
Om rollen
Det här är en tjänst där du jobbar med:
Aktiv försäljning av våra fysiska och digitala produkter
Intern administration och kundsupport
Du blir en central länk mellan kunder, leverantörer och våra produktionsteam.Publiceringsdatum2026-03-16Dina arbetsuppgifter
Försäljning & kundkontakt:
Sälja trycksaker, profilmaterial och digitala tjänster (t.ex. hemsidor, sociala medier, SEO)
Bygga relationer med nya och befintliga kunder
Ta fram offerter, boka möten, följa upp leads
Bidra till kampanjer, events och kreativa säljinsatser
Sköta orderflöde, fakturaunderlag och enklare kundsupport
Kommunicera med leverantörer, tryckerier och produktionspartners
Assistera internt med mallar, avtal, dokumentation och kundlistor
Du som söker:
Har erfarenhet av B2B-försäljning, kundkontakt eller administration
Är organiserad, lösningsorienterad och gillar att ta ansvar
Har god datorvana och jobbar effektivt i Office, Google Drive, Fortnox eller liknande
Bonus om du har koll på Adobe illustrator, webb, annonsering, SEO, Canva eller sociala medier
Vi erbjuder:
En bred och utvecklande roll med stor variation
Utbildning om våra produkter.
Möjlighet att växa med bolaget och påverka din egen vardag.
Fast lön + provision eller bonusmöjligheter
Flexibla arbetstider och hybridupplägg om det önskas
En kreativ och entreprenöriell miljö där vi bygger starka kundrelationerSå ansöker du
Skicka CV och ett kort personligt brev till carlos@detaljtryck.se
Märk mejlet med "Sälj/Admin-ansökan"
Vi tillämpar löpande urval - så vänta inte.
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
E-post: carlos@detaljtryck.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan säljare & Admin". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Detaljtryck Sweden AB
(org.nr 559431-3495)
Kungsgatan 22 (visa karta
)
451 30 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9801073