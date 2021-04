Säljare med höga ambitioner till expansiva Clemondo! - Poolia Sverige AB - Säljarjobb i Västerås

Poolia Sverige AB / Säljarjobb / Västerås2021-04-15Vill du vara ditt bästa jag?Clemondo är i en stark tillväxtfas på en stabil marknad med stor potential. När befintlig säljare nu går vidare internt söker vi hans efterträdare!Clemondo är ett bolag i framkant med en oslagbar vision om nollbarhet där de ska ha noll påverkan på luft, vatten, marken och arbetsmiljön år 2030. En vision som blir möjlig för ett bolag som alltid strävar efter att alla ska vara sitt bästa jag!Ta chansen att bli en del av ett bolag där du får ta mycket ansvar, driva affärer och arbeta för en bättre värld, inte bara för dig utan för alla.Varmt välkommen med din ansökan redan idag!2021-04-15I rollen som Säljare kommer du ingå i en verksamhet som arbetar med värdebaserad försäljning. Du kommer ha fokus på produkter för fordon, under varumärket Lahega. Produkterna är väletablerade bland kunderna och det finns stor potential för att ytterligare utöka marknaden.Dina kunder finner du bland till exempel bilhus, lastbilstvättar, automattvättar och gör-det-själv-hallar samt återförsäljare riktade mot fordonskemi. Ditt distriktsområde kommer vara Mälardalen, Dalarna, Stockholm, Uppsala och Gävle. Hos dina kunder träffar du beslutsfattare med ansvar för servicemarknad eller miljö. Samtidigt har du kontakt med de som arbetar med produkterna där du informerar och visar upp sortimentet.I rollen kommer du få mycket eget ansvar och dina dagar kommer fyllas av kundbearbetning där du driver dina egna processer från prospektering till avslut. Du arbetar både kundvårdade med befintliga kunder och bearbetning av nya. För att lyckas i rollen kommer du få de rätta verktygen och den coachning du behöver, Clemondo är ett företag som vill att du lyckas och bryr sig om dig som medarbetare.Du arbetar strukturerat och effektivt med din kundbearbetning - alltid med en agenda som tar dig mot ditt mål. Samtidigt som du har mycket eget ansvar har du stöd av dina säljkollegor och du rapporterar till affärsområdeschefen som är placerad i Helsingborg. Teamwork is the key!Resor är en självklarhet i rollen och du utgår ifrån ditt hemmakontor. Beroende på var du bor kommer antalet resor variera och givetvis har du tjänstebil. Rollen är på heltid med start så fort som möjligt.Vem är du?Clemondo har gjort en spännande resa, men de är långt ifrån klara och behöver dig som är hungrig på framgång samt inte räds för att jobba hårt. Är du beredd på att satsa på denna roll lovar Clemondo att satsa på dig som människa. För rätt person finns det stora möjligheter att gå vidare inom företaget.Vi söker dig som har tidigare vana av försäljning och vill bidra till ökad framgång för Clemondo. Har du kanske dessutom ett motor- eller bilintresse och därigenom är bekant med vår kundgrupp sedan tidigare, anses det bara vara positivt. För att nå resultat arbetar du med god struktur och planering vilket gör det lätt för dig att fokusera på rätt sak och få ut mycket av din tid.Stor vikt läggs på dina personliga egenskaper där driv, nyfikenhet, problemlösning och analytisk förmåga klassas som ovärderlig oavsett vilken bransch du kommer ifrån. Bland dina styrkor finns förmåga att ta folk, känna av din omgivning och anpassa din kommunikation därefter. För att lyckas i denna roll tror vi att du även besitter dessa viktiga grundstenar:Eftergymnasial utbildning inom försäljning/marknad/ekonomi eller motsvarande erfarenhetMycket goda kunskaper i Office-paketet och Excel.Du behärskar svenska och engelska i såväl tal som skrift.B-körkort.Låter detta som dig? Såklart det gör! Vi ser fram emot att komma i kontakt med dig så skicka genast in din ansökan så har du möjligheten att starta en otrolig resa inom kort.Om verksamhetenClemondo är en kombination av clean och mondo. Clean står för ren, mondo för världen. Allt vi gör påverkar vår jord på olika sätt. Därför har vi bestämt oss för att vara ett föredöme när det gäller att ge dig hållbara, innovativa och effektiva helhetslösningar.Clemondo erbjuder hållbara och effektiva helhetslösningar för rengöring och hygien, med produkter som alltid behövs oavsett konjunktur. Inom ramen för segmenten Fordon, Hygien och Industri utvecklar, tillverkar och marknadsför Clemondo rengöringsprodukter under de tre egna varumärkena Lahega, Liv och Strovels vid bolagets anläggning i Helsingborg.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lön + provisionSista dag att ansöka är 2021-04-30Poolia Sverige AB5694316