Säljare med fokus på social hållbarhet
Breakthrough Group AB / Säljarjobb / Jönköping Visa alla säljarjobb i Jönköping
2026-07-02
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Vill du sälja föreläsningar som gör skillnad på riktigt?
Vill du arbeta med försäljning där det du säljer faktiskt förändrar människors liv? Nu söker vi en engagerad företagssäljare på heltid som vill vara med och sprida Andreas Forsén Jonssons föreläsningar, utbildningar och event till företag, organisationer och offentlig verksamhet över hela Sverige.
Det här är inte ett vanligt säljuppdrag. Hos oss får du representera föreläsningar som skapar engagemang, stärker arbetsplatser och ger människor nya perspektiv på livet, arbetsglädje, psykisk hälsa, inkludering och ansvarstagande.
Vi söker dig som vill vara med och skapa affärer som betyder något.Publiceringsdatum2026-07-02Om tjänsten
Som företagssäljare hos Breakthrough Group AB ansvarar du för att skapa nya affärsmöjligheter och bygga långsiktiga relationer med kunder över hela landet.
Du arbetar främst med B2B-försäljning via telefon, mejl och digitala möten. Du följer affären hela vägen, från första kontakten till genomförd bokning, och blir en viktig del av ett litet team med höga ambitioner och stort engagemang.
Tjänsten är på heltid med tillträde enligt överenskommelse.Arbetsuppgifter
Prospektering och nykundsbearbetning
Försäljning via telefon, mejl och digitala möten
Offertskrivning och uppföljning
Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer
Arbete i CRM-system och löpande administration
Medverka vid vissa event och kundaktiviteter
Vi söker dig som
Du har erfarenhet av försäljning, gärna B2B, och drivs av att skapa resultat genom goda relationer.
Du är självgående, initiativrik och tycker om att ta kontakt med nya människor. Du känner dig trygg i telefonen, arbetar strukturerat och uttrycker dig väl i både tal och skrift.
Vi tror också att du uppskattar att representera något som faktiskt gör skillnad. För dig handlar försäljning inte bara om siffror, utan också om att hjälpa kunder att hitta rätt lösning.
Vi erbjuder
Fast lön med provision
Ett meningsfullt säljuppdrag med stor samhällsnytta
Stor frihet under ansvar
Möjlighet att påverka och utveckla din roll
Ett engagerat team med höga ambitioner
Möjlighet att växa tillsammans med företaget
Om Breakthrough Group AB
Breakthrough Group AB arbetar med föreläsningar, utbildningar och event över hela Sverige. Genom Andreas Forsén Jonssons föreläsningar möter vi varje år tusentals människor inom företag, organisationer, kommuner och skolor.
Vår vision är enkel: Att hjälpa människor att gå från att överleva livet till att leva det. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
E-post: henrik@breakthroughgroup.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SÄLJARE". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Breakthrough Group AB
(org.nr 559425-0051) Kontakt
Henrik Forsén Jonsson henrik@breakthroughgroup.se 036-777 77 70 Jobbnummer
9990254