Säljare med fokus på kundrelationer Göteborg
2025-09-05
Vi söker en relationsskapande säljare baserad i Göteborg till spännande startup inom CRM för servicebranschen
Vill du vara med och bygga framtidens CRM-system för restauranger, frisörer, salonger och andra tjänsteföretag?
Vi är en startup med stor potential - vi söker nu dig i Göteborgsområdet som vill ta en nyckelroll i vår tillväxtresa.Publiceringsdatum2025-09-05Om företaget
Vi är en startup som utvecklar ett allt-i-ett CRM-system för små och medelstora företag i servicebranschen. Vår lösning hjälper företag att både behålla sina nuvarande kunder och attrahera nya. Genom att samla bokningar, betalningar, erbjudanden, kundkommunikation och lojalitetsprogram på samma ställe kan företagen skapa starkare relationer med sina kunder och växa sin verksamhet. Vi är ett litet, passionerat team som värdesätter kreativitet, entreprenörsanda och nära kontakt med våra kunder.
Om rollen
Som säljare hos oss blir du ansiktet utåt mot våra kunder. Din uppgift är att skapa förtroende och visa hur vårt system kan göra deras vardag enklare. Du kommer att:
Genomföra cold calls för att boka möten och väcka intresse
Anpassa din kommunikation efter kundens behov och utmaningar
Bygga långsiktiga relationer som skapar värde för både kunden och oss
Vid behov besöka företag i servicebranschen och på ett lyhört sätt presentera vår lösning
Arbetstiden kan vara heltid eller deltid beroende på vad som passar både dig och oss.
Vem är du?
Vi tror att du är en person som:
Har lätt för att skapa förtroende och gillar att bygga relationer
Är lyhörd och serviceinriktad i ditt sätt att kommunicera
Är självgående och drivs av att se andra lyckas
Trivs i en dynamisk miljö där du får ta mycket eget ansvar
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav - rätt inställning och förmågan att möta människor på ett genuint sätt är viktigast.
Vad vi erbjuder
En chans att vara med från start och växa med oss
Flexibilitet i arbetstider (vi vet att vår målgrupp inte alltid är tillgänglig 9-17)
En kombination av grundlön och provision - så att du kan känna trygghet men också påverka din egen inkomst
Möjlighet att på sikt ta en större roll i bolaget när vi växer
Låter det intressant?
Mejla oss på hello@zetenr.app Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
E-post: hello@zetenr.app Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan säljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Zetenr
Postia 1054 (visa karta
)
214 13 MALMÖ Kontakt
Jenny P hello@zetenr.app Jobbnummer
9495634