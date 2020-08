Säljare med enormt driv och höga mål sökes i Helsingborg! - Connect4U AB - Butikssäljarjobb i Helsingborg

Prenumerera på nya jobb hos Connect4U AB

Connect4U AB / Butikssäljarjobb / Helsingborg2020-08-23Är du den som gillar att stå i centrum, brinner för att vinna och alltid får din vilja igenom?Är du den som vill satsa på en säljkarriär med möjlighet att kraftigt påverka din lön?Då kommer du trivas som säljare hos oss!Här får du kontinuerlig coachning i världsklass och kompletterande utbildningar, här får du helt enkelt de bästa förutsättningarna och utvecklingsmöjligheterna!Nu expanderar vi vårt team och söker dig som är redo att utvecklas och ta nästa kliv i karriären! Du kommer tillhöra ett starkt team där du kommer sälja kända och marknadsledande abonnemang, produkter och tjänster.2020-08-23Tjänsten går ut på att förmedla kända och marknadsledande abonnemang, produkter och tjänster via Telefonförsäljning! Vi har produkter med t.ex. unika "100% nöjd kundgaranti" och "Prisgaranti" vilket innebär att våra säljare lättare kan göra affärer då de alltid med säkerhet kommer att sänka kundernas befintliga kostnad.Har du inga tidigare erfarenheter? Ingen fara, hos oss kommer du tillsammans med erfarna teamledare få all stöd för att lyckas. Vi arbetar kontinuerligt med coachning och kompletterande utbildningar för att erbjuda dig det bästa förutsättningarna som anställd.Intervjuer sker löpande så tveka inte på att skicka in din ansökan!Vi söker dig som:Är minst 18 år fylldaTalar flytande svenska och har lätt för att uttrycka dig vältaligtHar ett stort intresse för hjälpa kunderMotiveras av personlig utveckling och resultatÄr ansvarsfull och noggrannVill påverka din lönÄr tävlingsinriktad och målmedveten, har högt drivÄr stresstålig och tycker om att arbeta under högt tempoHar erfarenhet inom försäljning (ej krav!)Flerspråkighet är meriterande för denna tjänst, dock inget krav!Som medarbetare hos oss erbjuder vi dig följande:En heltidstjänst (mån-fre 9-18)Marknadens högsta provisioner!GarantilönWorkshops och daglig coachning av våra erfarna teamledareUtbildning inom säljteknik och personlig utvecklingMöjligheten att klättra till högre tjänster inom bolagetMånadstävlingar i form av utlandsresor, bonusar, Apple-produkter och mycket mer.50 positiva kollegor med roliga aktiviteter utanför arbetstidFräscha och stora lokaler i centrala HelsingborgDen bästa säljutbildningen och starten på en säljkarriär du kan få.Du söker tjänsten genom att fylla i formulär nedan. Då vi har ett löpande urval till tjänsten är det viktigt att du skickar din ansökan så fort som möjligt för att öka dina chanser att komma med i urvalsprocessen.Varmt välkommen med din ansökan!Arbetstider: 9-18 Måndag-fredagOmfattning: 100%Lönemodell: Fast lön och rörlig delTillsättning: OmgåendeVaraktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-02-09Connect4U AB5329901