Säljare med energi och ambition sökes
Fibio Nordic AB / Säljarjobb / Landskrona
2025-08-08
Om oss Fibio är en svensk mobiloperatör som erbjuder flexibla och prisvärda mobilabonnemang. Vi har högst betyg av alla operatörer i Sverige på Trustpilot och är en av få mobiloperatörer i Sverige som erbjuder miljömärkta abonnemang certifierade med Bra Miljöval. Det betyder att våra kunder kan göra ett bra val för både plånboken och miljön - utan att tumma på kvaliteten.
Om rollen Som kundkommunikatör hos Fibio arbetar du med att kontakta våra befintliga kunder. Du hjälper dem att få ut mer av sitt abonnemang genom att ge service, lösa problem och vid behov erbjuda förbättrade lösningar. Det handlar om kundvård och relationsbyggande, inte om att jaga nya kunder.Publiceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
• Kontakta befintliga kunder via telefon
• Hjälpa kunder med frågor och ge bra service
• Identifiera behov och föreslå förbättrade lösningar där det passar
• Fokusera på att skapa nöjda, lojala kunder
• Bidra till en positiv och engagerad arbetsmiljö tillsammans med kollegor
Vad vi söker hos dig:
• Du är kommunikativ och har lätt för att prata med människor
• Du är lyhörd, lösningsorienterad och professionell i ditt bemötande
• Du har god datorvana och behärskar svenska flytande i tal och skrift
• Du kommer i tid, tar ansvar och har hög närvaro
• Du trivs med att utvecklas och är öppen för feedback
• Tidigare erfarenhet av kundkontakt är meriterande, men inget krav
Om anställningen:
- Arbetstid: Heltid, måndag till fredag kl. 08.00-17.00
• Distansarbete eller flexibla tider är inte aktuellt - vi arbetar alltid tillsammans på plats
Vi erbjuder:
• En stabil och trivsam arbetsmiljö
• Kollegor som stöttar, utvecklar och utmanar varandra
• Praktisk utbildning och coachning inom kundkommunikation och sälj
• Möjlighet att växa i takt med företaget
Skicka in din ansökan idag!
Välkommen till Fibio Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-22

Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Fibio Nordic AB
(org.nr 559169-0895), http://www.fibio.se/

Arbetsplats
Fibio Kontakt
Johanna Danielsson johanna@fibio.se 0720821651 Jobbnummer
9450542