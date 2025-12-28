Säljare med ansvar för webb och digital tillväxt
2025-12-28
Haco Tellus söker affärsdriven säljare med ansvar för webb och digital tillväxt
Motiveras du av att skapa affärer genom både kundrelationer och digitala verktyg? Är du lika hemma i ett kundmöte som framför datorn - och har du en känsla för hur digital marknadsföring driver försäljning? Då kan du vara den vi söker till en nyckelroll på Haco Tellus, med ansvar för både försäljning och digital affärsutveckling.
Vi söker dig som är affärsdriven, strukturerad och van att arbeta självständigt. Du kommer att kombinera nykundsbearbetning, kundutveckling och datadriven marknadsföring i en operativ roll med stort mandat. Du blir en del av ett företag i förändring - där dina initiativ får direkt genomslag på tillväxten.
Om rollen
Du har ett helhetsansvar för att utveckla och driva företagets webbshop (WooCommerce), skapa innehåll som konverterar och arbeta som rådgivande säljare mot nya och befintliga kunder - främst inom industrisegmentet, men även inom rehab. Du analyserar kunddata, driver kampanjer, hanterar orderflöden och ser till att digitala och fysiska säljinsatser samverkar för bästa resultat.
Placering och anställning
Placeringsort: Huvudkontoret i Åkersberga
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Provanställning 6 månader, som övergår i tillsvidareanställning
Start: Enligt överenskommelse
Vi söker dig som har
Erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom teknisk försäljning eller e-handel
Tidigare ansvarat för att driva eller utveckla en webbshop (gärna WooCommerce)
Van att kombinera nykundsbearbetning med merförsäljning
Kunskap inom digital marknadsföring och analys (SEO, SEM, Google Analytics)
Förmåga att skapa säljande innehåll, gärna med AI-verktyg
God datorvana och trygghet i webbaserade verktyg
Flytande svenska och god engelska i både tal och skrift
Du är en strukturerad och affärsinriktad person som trivs i ett entreprenöriellt sammanhang, där du får kombinera säljdriv, analys och kreativitet i en och samma roll.
Vi erbjuder
En utvecklande roll i ett växande företag där du får kombinera dina styrkor inom försäljning och digital affärsutveckling. Du arbetar nära ledning och produktteam och får stora möjligheter att påverka både kundresan och försäljningsresultatet. Haco Tellus är ett stabilt bolag med starka produkter, högt teknikinnehåll och ett stort kundfokus.
Om Haco Tellus
Haco Tellus är en ledande leverantö Ersättning
