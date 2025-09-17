Säljare Livsmedel - Dagligvaruhandeln
2025-09-17
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
Vi växer och din karriär kan också göra det!
Vi växer och din karriär kan också göra det!
Känner du att din nuvarande arbetsplats inte uppskattar ditt engagemang? Då kan vi vara rätt plats för dig. Hos oss belönar vi driv och ambition!
Är du redo att ta nästa steg i din säljkarriär genom att bli Account Manager mot livsmedelsbutiker och deras färskvaruavdelning? Har du passion för långsiktiga relationer, gillar att lyfta luren och ansvara för ett eget distrikt så är det dig vi letar efter!
Boncena, marknadsledare inom exklusiva kroatiska delikatesser, söker nu en passionerad Account Manager med fokus på relationer för att förstärka vårt team i Helsingborg. Vi expanderar och behöver ditt bidrag för att fortsätta vår framgång! Publiceringsdatum2025-09-17Arbetsuppgifter
Ansvar för försäljning och relationer i Sverige via telefon.
Självständigt driva säljprocesser från första kontakt till lojala kundrelationer.
Varför Boncena?
Karriärmöjligheter i ett expansivt team.
Fast lön plus provision från start.
Mentorskap och personlig utveckling.
Starkt teamfokus.
Om dig:
Starkt affärsdriv och självständighet.
Naturlig kommunikatör med en ödmjuk inställning.
Intresse för mat/delikatesser är ett plus. Kvalifikationer
Positiv, drivande och formbar.
Försäljnings- eller dagligvaruhandelserfarenhet är ett plus.
Mer om positionen
Placering: Bergavägen 1A, Helsingborg.
Start: Vecka 47-49, 2025. Alternativt v1 2026 beroende på uppsägningstider
Arbetstider: Heltid, måndag-fredag 07.30-16.30
Möjlighet till distansarbete: Nej.
Ansökningar behandlas löpande, så tveka inte att visa ditt intresse!
Vi ser fram emot att höra från dig och utforska hur du kan bidra till vår fortsatta framgång. Skicka in din ansökan idag! Ersättning
