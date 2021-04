Säljare! Letar du efter en magisk arbetsplats? - Låna Bra i Sverige AB - Butikssäljarjobb i Stockholm

Låna Bra i Sverige AB / Butikssäljarjobb / Stockholm2021-04-10Du:Är du social och positivt lagd? Drivs du av ett högt tempo och utmaningar?Vi tror att du är en driven person med ett stort hjärta. Du har en stor aptit på att utvecklas och lära dig nya saker. Du älskar försäljning lika mycket som vi och har förmodligen jobbat med försäljning tidigare.Vi:Är en härlig familj som har väldigt kul tillsammansVi hjälper varandra att nå framgång och utvecklingVi arbetar hårt och slår ständigt våra mål och rekord!Vi är ett ungt företag med ca 30 anställdaVi har trevliga lokaler på Gärdet och jobbar dagtid mellan 9.00 - 17.00 måndag - torsdag och fredagar kl. 9.00-16.00.Arbetsuppgiften:Som telefonförsäljare hos oss hjälper du människor att spara tid och pengar genom att jämföra deras lånekostnader med 16 långivare. All vår försäljning sker via telefon och därför måste du vara bekväm i att använda telefonen som ditt viktigaste verktyg. Du har hand om hela säljprocessen från start till mål, du har kontakt med banker & långivare samt uppföljning med kunder.Vi erbjuder dig branschens högsta provision från start, tillsammans med en garantilön som tryggar dig.Vi har en tydlig utvecklingsväg för dig som vill ta ytterligare nästa nivå i tjänsten. När du blivit senior lånemäklare hos oss öppnas ännu fler vägar till försäljning och frihet under ansvar.Krav*Du som söker måste vara minst 18 år gammal och vara flytande i svenska i tal och skrift. Kan du fler språk är det meriterande.Är du vår nya kollega? Tveka då inte att skicka in din ansökan redan idag!Obs! Vi tar endast emot ansökningar via denna webbplats.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-10Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-09-26Låna Bra i Sverige AB5683420