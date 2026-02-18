Säljare (konsulttjänst)
Säljare till Tillväxtstöd Sverige AB - Var med och bygg något stort
Vill du arbeta i ett bolag med stark tillväxt, högt tempo och stora möjligheter att påverka din egen inkomst? Nu söker vi drivna säljare som vill vara med och ta Tillväxtstöd Sverige AB till nästa nivå.
Om oss
Tillväxtstöd Sverige AB är specialister på att identifiera finansieringsmöjligheter genom EU-stöd och EU-bidrag. Vi hjälper företag genom hela ansökningsprocessen från analys och kvalificering till färdig ansökan och uppföljning.
Vi arbetar strukturerat, digitalt och nära våra kunder med fokus på kvalitet, transparens och resultat. Efter en intensiv uppbyggnadsfas är vi nu inne i en kraftig expansionsperiod under Q1 med ökad efterfrågan och fler kunduppdrag än någonsin. Nu behöver vi fler vassa säljare som vill vara med på vår tillväxtresa.
Om rollen
Som säljare hos oss är du första steget i våra kundrelationer och en avgörande del av vår framgång.
Du kommer att:
Kontakta och boka möten med företagare
Identifiera behov av finansiering och bidrag
Presentera våra tjänster på ett professionellt och förtroendeingivande sätt
Driva affären från första kontakt till signerat uppdrag
Arbeta mot tydliga mål med möjlighet till prestationsbaserad ersättning
Du arbetar nära våra handläggare som tar över när affären är klar, vilket gör att du kan fokusera fullt ut på försäljning, eftersom Tillväxtstöd har en tydligt strukturerad back-office som hanterar ansökningsprocessen.
Vi söker dig som
Har 2-4 års erfarenhet av försäljning (B2B är meriterande)
Är målinriktad och trivs med att arbeta mot tydliga resultat
Är kommunikativ, professionell och förtroendeingivande
Har god svenska i tal och skrift
Motiveras av att påverka din egen inkomst
Meriterande:
Erfarenhet av tjänsteförsäljning
Bakgrund inom ekonomi, juridik eller finans
Erfarenhet av telefonförsäljning eller mötesbokning
Arbetsplats & start
Omgående start: 1 mars 2026
Tillsättning sker löpande
Digital introduktion och arbete via Teams fram till 1 april 2026
Därefter nytt kontor nära T-Centralen i Stockholm
Vi erbjuder
Möjlighet att vara med och bygga upp ett bolag i stark expansionsfas
En dynamisk och entreprenöriell miljö
Tydliga processer och moderna digitala verktyg
Intern upplärning och stöd
Stor möjlighet till personlig och ekonomisk utveckling
Vill du vara med och bygga något från grunden och samtidigt skapa starka resultat för både kunder och dig själv? Skicka in din ansökan per e-post med bifogat CV redan idag. Vi rekryterar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: kais@tillvaxtstod.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tjänsten som säljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tillväxtstöd Sverige AB
(org.nr 556748-4539), http://www.tillväxtstöd.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Säljchef
Kais Ghedamsi Kais@tillvaxtstod.se Jobbnummer
9751074