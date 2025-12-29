Säljare K-Bygg Strömsund
2025-12-29
, Dorotea
, Krokom
, Åsele
, Vilhelmina
Är du en ambitiös och positiv lagspelare som vill vara med på vår resa mot branschens mest nöjda kunder. Då är du varmt välkommen till oss på K-Bygg, en del av Kesko Sverige!
På ett lite större plan är vi på K-Bygg just nu inne i ett väldigt spännande skede med företaget och varumärket. Som helägt dotterbolag till internationella handelskoncernen Kesko - med verksamhet i Norden och Baltikum - har vi alla möjligheter att bli nummer ett för proffs inom bygg och renovering och hemmafixare.
K-Bygg erbjuder
Hos K-Bygg, en del av Kesko Sverige, fokuserar vi på människan - oavsett om det handlar om kunder, medarbetare eller partners. Bygg och renovering handlar om förtroende - och med kunskap, rätt sortiment och bra service möter vi kunderna på deras villkor för att ta deras projekt framåt. Vi värdesätter därför det personliga engagemanget hos våra medarbetare extra mycket då vi är övertygade om att det är just det som är nyckeln till goda och hållbara relationer och affärer.
Vi är en trygg arbetsgivare med kollektivavtal, där man blir en del av en snabbväxande och framgångsrik organisation - med varumärkena K-Bygg och Onninen - som kombinerar internationell storlek med lokal förankring.Publiceringsdatum2025-12-29Profil
För att lyckas i rollen som Säljare har du en stark egen drivkraft, stort engagemang, glödande passion för sälj och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Du är strukturerad både som person och i arbetet samt har en affärsmässig och kundorienterad approach i allt du gör. Du är kommunikativ och utåtriktad.
Du är en person med starkt driv, ett lösningsorienterat sinne och vill vara en del av ett företag som uppmuntrar personligt engagemang, utveckling och hög servicekänsla.
Vi ser helst att din kompetens är grundad i sälj med viss datorvana. Erfarenhet av branschen är meriterande.
Om tjänstenOmfattning: HeltidVaraktighet: Tillsvidare
Urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning, etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta vår platschef Markus Ohlsson, markus.ohlsson@k-bygg.se
Välkommen med din ansökan!
Vi på K-Bygg är Sveriges nya bygghandel och vi söker ständigt nya hungriga talanger som brinner för branschen.
Vi vill skapa team med personer som tillsammans gillar att skapa affärer, jobba med service och tror på att bygga långa relationer med kunder. Kanske är det dig vi pratar om? Gillar du att leverera, göra det lilla extra och överträffa förväntningar? Det gör vi också. Att skapa förutsättningar för våra kunder att möjliggöra sina byggprojekt är vårt fokus på K-Bygg.
Dagligen strömmar mängder av kunder genom våra butiker, där vi tillhandahåller produkter, tjänster och är ett bollplank för diverse bygg- och måleriprojekt för både proffs och hemmafixaren. Vi tror på att vara den nära och lokala bygghandeln, oavsett om våra kunder besöker någon av våra butiker eller handlar via vår e-handel. Ersättning
