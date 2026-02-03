Säljare Junior
Recruitive AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-02-03
Vi söker nu en Junior Innesäljare till vår kund i Stockholm, en roll där du får chansen att bli en central del av försäljningsarbetet och bidra till företagets fortsatta tillväxt. Här kliver du in som en viktig kontaktpunkt för kunderna, tar hand om inkommande förfrågningar, följer upp leads och säkerställer att varje kund möts av snabb, professionell och personlig service. Du identifierar nya möjligheter, driver dialoger via telefon och mail och arbetar tätt tillsammans med erfarna säljare för att skapa en smidig och positiv kundresa.Publiceringsdatum2026-02-03Arbetsuppgifter
• Aktivt bearbeta nya och befintliga kunder på marknaden
• Kartlägga kundernas behov och ta fram anpassade lösningar
• Samarbeta med interna team för att säkerställa hög kundnöjdhet
• Medverka i utvecklingen av säljstrategier och bidra till att uppnå fastställda målProfil
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift
• Ingen tidigare erfarenhet krävs
• Stark kommunikativ förmåga och lätt för att bygga relationer
• Självständig, strukturerad och resultatorienterad
• Trivs i ett högt tempo och med tydliga mål
Vi erbjuder:
• Mållön: 30 000 kr
• Kontorstider
• Moderna kontorslokaler i Stockholm
Har du viljan att hjälpa? Trivs du när ditt arbete gör livet lättare för andra? Gillar du att skapa relationer - då är detta jobbet för dig.
Ansök idag! Urval sker löpande.Om företaget
Recruitive är en tjänsteleverantör inom rekrytering och bemanning med ett heltäckande erbjudande inom tjänstemannasektorn i Stockholm, Borås, Eskilstuna, Örebro och Göteborg.
Vi är auktoriserat Bemanning- & Rekryteringsföretag och har kollektivavtal med Unionen och Akademikerförbundet. Vi erbjuder friskvårdsbidrag, företagshälsovård och pensionsavsättningar till våra anställda. Som anställd på Recruitive får du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultchefen har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll och säkerställa att du trivs på din arbetsplats. Ersättning
