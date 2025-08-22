Säljare inom tech!
Är du en driven och målinriktad säljare som vill vara med och revolutionera redovisningsbranschen? Vi söker en passionerad säljare till vårt team för att hjälpa medelstora företag i Norden med våra banbrytande redovisningstjänster.
Om oss: Vi är en innovatör som erbjuder avancerade redovisningstjänster designade för medelstora företag i hela Norden. Vår plattform, utvecklad in-house, integreras sömlöst med ledande ERP-system som NetSuite och förbättrar finansiella operationer såsom bokföring, löner, fakturering och rapportering. Genom denna integration möjliggör vi automatisering och digitalisering samtidigt som vi maximerar användningen av finansiell data, vilket ökar produktiviteten i redovisningsprocesserna.
Vi är en pålitlig partner för internationella kunder med verksamheter över hela Europa och är dedikerade till att höja affärseffektivitet och erbjuda strategiska insikter som driver framgång.
Din roll: Som säljare hos oss kommer du att spela en central roll i vår expansion genom att bygga långsiktiga relationer med medelstora företag och hjälpa dem att optimera sina finansiella processer. Du kommer att sälja vår innovativa plattform och tjänster, samt arbeta nära våra kundteam för att säkerställa att våra lösningar skapar verkligt värde.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet inom B2B-försäljning, gärna inom tech eller redovisning
Är resultatorienterad och trivs med att driva försäljningscykler från start till mål
Har en stark förmåga att bygga relationer och förstå kundens behov
Har en god förståelse för ERP-system och digitala lösningar (meriterande)
Är självgående, driven och gillar att arbeta i en snabbt växande organisation
Talar och skriver svenska och engelska flytande
Vad vi erbjuder:
En spännande möjlighet att arbeta i ett innovativt företag med stort potential på marknaden
En dynamisk arbetsmiljö med högt tempo och stora möjligheter till personlig utveckling
Konkurrenskraftig lön med bonus och förmåner
En flexibel och modern arbetsplats
Är du redo att ta din säljkarrär till nästa nivå och vara en del av ett framtidsinriktat företag? Skicka in din ansökan och CV till oss redan idag!
Ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi självklart med Talent&Partner. Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande. Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev. Skicka din ansökan idag via work@talentpartner.se
Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 2025-09-05
E-post: work@talentpartner.se
Detta är ett heltidsjobb.
114 34 STOCKHOLM
