Säljare inom takbyten
2026-05-05
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dalasolenergi AB i Borlänge
Vill du arbeta med försäljning i en bransch med stadigt växande efterfrågan, där du får ta stort eget ansvar, utvecklas snabbt och påverka din egen lön?
Dala Solenergi är ett lokalt tak- och solcellsföretag med huvudkontor i Borlänge. Vi har över 12 års erfarenhet, fler än 1 000 genomförda installationer och arbetar med allt från enskilda villor till bostadsrättsföreningar och kommersiella fastigheter. Vi erbjuder kompletta lösningar inom takbyten, takrenovering, solceller och batterier.
Nu söker vi en driven säljare som vill vara med och hjälpa våra kunder att hitta rätt lösning för deras tak.Publiceringsdatum2026-05-05Dina arbetsuppgifter
Som säljare hos oss är du kundens första kontakt och en nyckelperson i affären. Ungefär hälften av arbetstiden är du ute på kundbesök, hemma hos privatpersoner, på bostadsrättsföreningar eller hos företag. Du bedömer takets skick, identifierar behov och presenterar lösningar. Resten av tiden arbetar du på kontoret med offertarbete, uppföljning och kundkommunikation.
Du arbetar tätt med våra underentreprenörer för att säkerställa att varje projekt löper smidigt från signerad affär till färdigt tak.
Arbetet innebär bland annat:
Hembesök och besiktningar hos privatpersoner, BRF och företag
Behovsanalys och rådgivning kring takbyte och takrenovering
Framtagning av offerter och prisnivåer anpassade efter projekt
Uppföljning av leads i vårt CRM-system
Löpande kunddialog fram till avslutad affär
Vi söker dig som: Du är serviceinriktad, lösningsorienterad och trivs med att möta kunder ansikte mot ansikte. Du är organiserad, självgående och motiveras av tydliga mål. Ingen tidigare erfarenhet av takbranschen krävs - vi lär upp dig. Det viktigaste är att du har rätt inställning och vilja att utvecklas.
Du:
Har B-körkort och trivs med rörligt arbete
Behärskar svenska i tal och skrift
Motiveras av resultat och provision
Har hög arbetsmoral och gillar att ta eget ansvar
Är nyfiken på bygg, hantverk och energilösningar
Vi erbjuder
Fast lön + attraktiv provisionsmodell
Förmånsbil
Tydlig onboarding, introduktionsutbildning och löpande uppföljning
Modernt kontor i Borlänge
Möjlighet att växa inom bolaget
Kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar
Privat sjukvårdsförsäkring och friskvårdsbidrag
Du blir en del av ett sammansvetsat team med korta beslutsvägar och hög påverkan på både din egen utveckling och bolagets fortsatta tillväxt.Så ansöker du
Ansök genom att skicka CV och kort personligt brev till:
Joel Hallström
• joel@dalasolenergi.se
Vi påbörjar rekryteringsprocessen omgående och för rätt personer finns möjlighet till snabb start.
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dalasolenergi AB
(org.nr 556997-8421)
Stationsgatan 38 (visa karta
)
784 35 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
