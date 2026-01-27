Säljare inom mässbranschen
2026-01-27
Vill du ha en dynamisk roll där du driver projekt med kunden genom hela affären? Har du affärs- och ordningssinne? Vi har rollen för dig som vill arbeta med både försäljning och projektledning. Vi söker nu en säljande projektledare till vårt kontor i Huddinge Centrum - endast 16 minuter med pendeltåg från Stockholm City!
Om oss
LM Inredning har en lång historia i mässbranschen. Med över 30 års erfarenhet, designar, projektleder och producerar vi mässmontrar för uppdrag i Sverige och Europa. Monterproduktion står för största del av våra projekt, men vår affär växer och rör sig mot andra forum där det finns behov av exponeringslösningar som till exempel event, lanseringar och/eller evenemang.
Våra leveranser förekommer mot alla branscher som tillverkningsindustri, Retail, fordon, VVS med mera. Vi inriktar oss inte på någon särskild bransch och jobbar med målet att leverera hög service och långvariga relationer med både kunder och leverantörer.
Huvudkontoret är beläget i Huddinge Centrum med projektledare och designer. I Huddinge finns en av två produktionsanläggningar i närheten av kontoret samt Nässjö i Småland.
En säljare hos LM Inredning arbetar från införsäljning till färdig leverans. Du arbetar aktivt med nya kunder, bokar möten och tar fram 3D-skisser med hjälp av en designer. Därefter sker administrativt arbete med kalkylering och sammanställa offert till kund. Rollen är mångsidig där det förekommer enklare operativa uppgifter, administrativt och kreativt tänkande. Fokus ligger på att jobba upp sin egen kundportfölj.
Du arbetar hela vägen med kunden från idé och skiss till slutförande och uppföljning. Vi är ett litet företag och hjälper och stöttar varandra i dem olika processerna.
Din roll
Personen vi söker måste gilla försäljning och projektledning. Vi jobbar både med telefonbearbetning och kundbesök. Arbetet kräver ett eget driv och en vilja att göra affärer. Du ska vara en driven, säljinriktad person som trivs med att arbeta mot uppsatta mål. Du ska fungera bra i såväl enskilt arbete som i grupp. God struktur, noggrannhet och service är viktiga egenskaper för tjänsten.
Svenska i flytande tal och skrift är ett krav samt att behärska engelska.
Arbetsuppgifterna består av:
• Aktivt bearbeta nya kunder med telefon som verktyg
• Göra kundunderlag till designer utifrån kunders önskemål
• Kalkyl- och offerthantering
• Löpande arbeta i LIME CRM (tidigare erfarenhet är meriterande)
• Helhetsansvar för projektet och driva olika moment i produktionsförberedning och beställningar
• Samarbeta tätt med våra samarbetspartners och interna team för att löpande driva processen från idé till slutförande
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
+4687793225
E-post: mats.lindqvist@lminredning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan - Säljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare LM Inredning AB
(org.nr 556514-4275), http://lminredning.se/
Sördalavägen 24 (visa karta
)
141 02 HUDDINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Mats Lindqvist mats.lindqvist@lminredning.se +4687793225 Jobbnummer
