Säljare inom lokalvård till Bromma
2025-10-17
Karriärmöjlighet: Säljare / Mötesbokare / Kundvård & Relation
Plats: Huvudkontor i Bromma | Omfattning: 50-100% | Anställningsform: Deltid, alternativ heltid
Vill du utvecklas inom försäljning och kundrelationer i ett företag som växer snabbt och där din insats gör verklig skillnad?
Vi söker nu en driven och kommunikativ person som vill arbeta med försäljning, mötesbokning och kundvård - en nyckelroll där du får kombinera affärsmässighet, service och personligt engagemang.
Om tjänsten:
Rollen är bred och variationsrik - du arbetar både strategiskt och operativt för att skapa nya affärsmöjligheter, vårda befintliga kundrelationer och bidra till att utveckla företagets varumärke och närvaro på marknaden.
Tjänsten är perfekt för dig som trivs med att ha kontakt med människor, gillar struktur och vill se tydliga resultat av ditt arbete.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Försäljning
Aktivt arbeta med prospektering av nya kunder och marknadssegment Genomföra behovsanalys och presentera lösningar som skapar värde för kunden Ta fram offerter, följa upp leads och driva hela säljprocessen från första kontakt till avslut Delta i säljkampanjer och bidra med idéer till nya affärskoncept Samarbeta med marknads- och driftteam för att säkerställa leverans enligt kundens förväntningar
Mötesbokning
Identifiera potentiella kunder genom research, nätverk och inkommande leads Kontakta beslutsfattare via telefon, mejl och sociala medier Presentera företagets tjänster på ett professionellt och engagerande sätt Boka kvalificerade möten åt säljteamet eller för egen uppföljning Dokumentera kontakter och möten i CRM-system (t.ex. HubSpot eller liknande)
Kundvård & Relation
Ansvara för löpande kontakt med befintliga kunder - vara deras naturliga kontaktpunkt Följa upp projekt och leveranser, säkerställa att kunder är nöjda och upplever mervärde Hantera förfrågningar, serviceärenden och feedback på ett professionellt sätt Bygga långsiktiga relationer och bidra till kundlojalitet Delta i kundevent, mässor och andra nätverksaktiviteter
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av försäljning, kundservice eller mötesbokning (meriterande) Är kommunikativ, förtroendeingivande och har lätt för att skapa relationer Är resultatinriktad, strukturerad och trivs med att arbeta mot tydliga mål Har god administrativ förmåga och vana vid digitala arbetsverktyg Behärskar svenska flytande i tal och skrift - engelska är ett plus
Vi erbjuder:
En utvecklande och stimulerande roll i ett expansivt företag Grundlön + prestationsbaserad bonus Möjlighet till karriärutveckling inom försäljning, kundansvar eller ledarskap Trygg, inkluderande och resultatinriktad arbetsmiljö Starka varumärken och moderna produkter/tjänster att arbeta med
Ansökan
Är du redo att ta nästa steg i din karriär?
Skicka in ditt CV och ett kort personligt brev till oss redan idag - urval sker löpande.
Ansök nu och bli en del av vårt framgångsrika team i Bromma!
Tillsammans skapar vi affärer, förtroende och långsiktiga kundrelationer. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-11-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/15". Omfattning
Kleni AB
(org.nr 556921-4249) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kleni AB Jobbnummer
9561962