Säljare inom Information Management till Citedo
2026-03-10
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Citedo är en ledande IT-tjänsteleverantör som hjälper små och medelstora företag med IT-lösningar, print och konferensteknik. Med över 80 medarbetare och lokal närvaro på flera orter siktar Citedo på att bli den bästa IT-tjänsteleverantören i Sverige.
Vi söker nu en driven och affärsinriktad säljare med erfarenhet av Information Management, ECM och DMS lösningar eller annan mjukvaruförsäljning inom B2B.
Vi erbjuder
• En nyckelroll i ett växande affärsområde
• Attraktiv ersättningsmodell
• En organisation med möjlighet att växa
Som säljare inom Information Management ansvarar du för att identifiera nya affärsmöjligheter och befintliga kunder genom att bygga långsiktiga kundrelationer och driva hela säljprocessen från prospektering till avslut. Du arbetar med moderna informations- och dokumenthanteringslösningar som skapar tydligt affärsvärde för våra kunder.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Aktiv nykundsbearbetning och prospektering
• Förvalta och utveckla befintliga kunder
• Försäljning av lösningar som hjälper företag att effektivisera och automatisera sin dokument- och informationshantering.
• Genomföra kundmöten, behovsanalyser och presentationer
• Driva och följa upp affärer genom hela säljcykeln
• Samarbete med tekniska specialister
Som säljare inom Information Management hos Citedo får du möjlighet att arbeta nära företag och organisationer för att förstå deras informationsflöden och affärsprocesser. Du hjälper kunder att effektivisera sin verksamhet genom moderna ECM- och DMS-lösningar, samtidigt som du får en inblick i hur organisationer arbetar med IT, utskriftslösningar och konferensteknik.
Du erbjuds en stabil fast lön i kombination med en attraktiv provisionsmodell samt möjlighet till en hybrid arbetsplats som ger flexibilitet och balans mellan arbete och privatliv.
Personprofil
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av B2B-försäljning och som trivs i en roll där du får driva affärer, bygga relationer och skapa affärsvärde för dina kunder. Du har tidigare arbetat med försäljning inom ECM/DMS, Information Management eller närliggande mjukvarulösningar och har en god förståelse för hur kunders affärsprocesser fungerar.
Har du dessutom erfarenhet av försäljning av fakturahanteringslösningar ser vi det som meriterande.
Som person är du självgående och trivs med att ta ansvar för hela säljprocessen - från att identifiera nya affärsmöjligheter till att driva affären i mål. Du arbetar strukturerat, är resultatorienterad och motiveras av att nå uppsatta mål. Samtidigt är du en stark relationsbyggare med ett tydligt affärsmässigt driv och en förmåga att skapa förtroende hos både nya och befintliga kunder.
Du har även förmågan att arbeta både strategiskt och operativt, där du kan växla mellan att planera och utveckla affärer på längre sikt och att arbeta aktivt i det dagliga säljarbetet. Rollen passar dig som vill kombinera affärsutveckling, kunddialog och försäljning i en dynamisk och framåtlutad miljö.
Vi värderar dina egenskaper högt och ser gärna att du har en bakgrund inom idrott- och föreningslivet. Berätta vilken aktivitet du utövat, på vilket sätt det har format dig som person samt hur du tror att detta påverkar dig i din yrkesroll.
Plats: Stockholm
Omfattning: heltid och tillsvidare
Start: enligt överenskommelse
Körkort är ett krav.
PerformIQ - rekrytering av personal med egenskaper från idrott/föreningsliv, är vår samarbetspartner och vi hänvisar eventuella frågor om tjänsten till Rekryteringskonsult Mattias Söderberg på telefonnummer 072-157 27 76 eller mattias.soderberg@performiq.se
Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
