Säljare inom Flytt- och Städtjänster.
2025-09-23
Om jobbet
Flyttella är en snabbväxande flytt och städfirma, med stor fokus på kund upplevelsen och som hjälper privatpersoner och företag i Sverige med sina flyttar.
I rollen som säljare ansvarar du för att bearbeta varma kunder som anmält intresse. Du kontaktar kunder över telefon, mail och vägleder kunderna på ett serviceinriktat och professionellt sätt.
Dina arbetsuppgifter som säljare:
Ringa ut till varma kunder
Skicka meddelande
Svara på mail, medelande
Skapa goda framtida kund relationer
Vem är du?
Du är van och drivs av att arbeta mot uppsatta mål. Du är resultat driven och drivs av utmaningar, gillar att prata med människor, är bra på att bygga relationer och tar gärna steget till det lilla extra när det gäller service. Du är inte heller rädd för att lyfta på luren och har en stor förmåga för självständigt arbete.
Vi ser att du:
Har erfarenhet av sälj, kundkontakt och gärna flytt eller transport.
Är en team player så väl som självständig i din arbetsroll
Har lätt att prata med människor
Har mycket energi och har en positiv inställning till livet
Har goda kunskaper i Svenska och Engelska.
Välkommen med din ansökan till oss på Flyttella!
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
Vänligen bifoga ditt CV och personliga brev vår mail.
E-post: Flyttella@flyttella.se
