Säljare inom digital medieannonsering till nytänkande start-up - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-09Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer. Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb, vill du också göra det?!Säljare inom digital medieannonsering till nytänkande start-upHos vår kund kommer du få bra utvecklingsmöjligheter i en snabb start-up miljö. Du kommer komma in tidigt i företaget och vara en del av en spännande resa att förändra en hel bransch.Företaget:Vår kund startade för 4 år sen av 5 grundare med en stark vision om att förändra och digitalisera den traditionella delen i medievärlden/branschen. Idag är de 25 anställda med 3 kontor i 3 olika länder och som säljare kommer du sitta i centrala lokaler i Stockholm och tillhöra ett växande team med idag 15 personer. Deras driv, entreprenörsanda och stora passion driver företaget framåt och som en del av vår kunds team kommer du få vara med på en häftig resa för att förändra och utveckla en utav världens största branscher. Vår kund arbetar med en digital och onlinebaserad produkt som riktar sig till Sveriges största annonsörer och varumärken för att kunna rapportera, följa upp och utvärdera risker och störningar inom den digitala kommunikationen. Gemensamt för alla på bolaget är att det finns en stark vision om att förbättra annonsmiljön inom branschen och genom att digitalisera olika processer kunna hjälpa alla olika parter i projektet att på ett effektivt sätt få ta del av all information som berör aktuella projekt.Rollen:I samarbete med vår kund som är ett nytänkande Start-up inom e-commerce söker vi nu efter en erfaren men nytänkande säljare som vill bli en del av vår kunds befintliga sälj team. I rollen som säljare kommer du främst ha kontakt med stora företag inom retail, e-tail och e-commercebranschen där du kommer ha kontakt med flera olika intressenter i ditt vardagliga arbete. Ofta kommer du arbeta i längre säljprocesser där relationsskapande och nya sätt att tänka på kommer ta dig framåt. Det vardagliga arbetet handlar om mycket fysiska möten och det är en klar fördel om du känner dig trygg i att prata inför grupp och göra mindre presentationer kring vår kunds produkter. Sist men inte minst handlar rollen om ett bra samarbete där du och resten av företaget tillsammans kommer arbeta i ett team för att nå rätt mål. Har du erfarenhet av sälj inom SaaS eller bara ett stort intresse är det mycket meriterande.Vi tror att du sedan tidigare har viss erfarenhet av försäljning över telefon, starkt meriterande om du tidigare jobbat med annonsförsäljning.Du erbjuds:Vi erbjuder en arbetsplats med högt i tak där alla får vara med att påverka. Genom löpande avstämningar stöttar vi varandra och hittar tillsammans vägen till framgång. Vi håller en hög energi och har ofta olika former av säljtävlingar med fina priser.Vi erbjuder bra förmåner och lönevillkor för alla våra anställda.Du får en bra grundlön och erbjuds en av marknadens mest attraktiva provisionssystemDu får förmåner som mobiltelefon och datorDu får en personlig utvecklingsplan med starka utvecklingsmöjligheter - satsar du på oss satsar vi på dig!Beskriver du dig själv som affärsmannamässig, driven och gillar att arbeta i ett högt tempo? Då är det kanske dig vi söker!Vi ser gärna att:Du har minst 3 års erfarenhet av B2B, gärna inom medie försäljning (Digital- och onlineförsäljning)Har eftergymnasial utbildning inom relevant ämnesområdeGoda kunskaper inom engelskaDu är lyhörd, kommunikativ, kreativ och passionerad för ditt arbeteDu är självgående och en riktig problemlösareDu är resultatorienterad och fokuserad på att bygga långvariga kundrelationerSlutligen det gamla vanliga: optimistisk, övertygande, relationsbyggande, flitig och framförallt en god kollega!Meriterande:Mediesäljare, mer än 3 års erfarenhet2021-04-09För att trivas i rollen som säljare hos vår kund tror vi att du har ett högt driv och att du trivs i en dynamisk miljö och att alltid tänka nytt och hur man kan utveckla befintliga processer. För att trivas i rollen som säljare hos vår kund tror vi att du har ett högt driv och att du trivs i en dynamisk miljö och att alltid tänka nytt och hur man kan utveckla befintliga processer. Har du ett extra intresse och erfarenhet av försäljning inom E-commerce, Digitalisering och att kombinera detta med kontakter inom online- eller mediebranschen tror vi att du kommer passa perfekt.Tjänsten är stationerad i Stockholm och innebär bearbetning på den svenska marknaden. Grundlönen ligger på en marknadsmässig nivå med bonus- och provisionsavtal.