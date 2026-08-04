Säljare inom bredband - Grundlön + Provision
Mezmer & Partners AB / Säljarjobb / Solna Visa alla säljarjobb i Solna
2026-08-04
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-04Om företaget
Superb Group AB grundades 2016 och är en del av Mezmer & Partners AB – ett modernt holdingbolag med fokus på långsiktig tillväxt och hållbara resultat.
Vi arbetar med försäljning och kundkontakt för några av Sveriges och Nordens mest välkända varumärken inom energi och telekom. Under 2026 utsågs vi av branschorganisationen Kontakta till Sveriges bästa säljbolag inom telesales – ett erkännande som speglar vårt fokus på kvalitet, utveckling och stark laganda. Hos oss blir du en del av en arbetsplats där engagemang, samarbete och utveckling står i centrum.
Om jobbet Vill du arbeta med försäljning av bredbandstjänster och samtidigt utvecklas i en roll där du har möjlighet att påverka din egen inkomst?
Vi söker nu fler säljare inom bredband/telekom till vårt kontor i Solna, med ett attraktivt läge nära både pendeltåg och Mall of Scandinavia.
I rollen kontaktar du privatpersoner via telefon och hjälper dem att hitta bredbandslösningar utifrån deras behov. Du kommer att representera välkända varumärken inom telekombranschen och arbeta med produkter som många kunder redan känner till och efterfrågar, vilket ger dig goda förutsättningar att lyckas.
Hos oss får du arbeta i ett engagerat team där utveckling, prestation och gemenskap går hand i hand. Genom kontinuerlig coachning, tydliga mål och stöd från erfarna kollegor får du möjlighet att utvecklas både som säljare och person.
Vad vi erbjuder: Grundlön + generös provision En fast grundlön baserad på din erfarenhet samt en provisionsmodell med möjlighet till mycket goda lönenivåer.
35-timmars arbetsvecka Måndag–torsdag: 09.00–17.15 Fredag: 09.00–16.00
25 semesterdagar per år
Utveckling och gemenskap Kontinuerlig utbildning, coachning och löpande uppföljning för att stötta din utveckling. Vi arrangerar även AW:s, säljtävlingar och teamaktiviteter.
Friskvårdstimme 1 timmes friskvård per vecka.
Omfattning: Heltid
Vi söker dig som:
Är kommunikativ och serviceinriktad med förmåga att skapa förtroende och bygga långsiktiga relationer
Har ett starkt driv och motiveras av att nå uppsatta mål
Talar och skriver flytande svenska
Har erfarenhet av försäljning (meriterande men inget krav)
Anställning och start: Vi tillämpar 6 månaders provanställning som övergår i tillsvidareanställning. Start sker löpande enligt överenskommelse.
Ansökan: Skicka in din ansökan via ansökningsknappen. Urval sker löpande, så vänta inte med att söka.
Vi ser fram emot att höra från dig!
// Teamet på Superb Group & Mezmer & Partners Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8162416-2130323". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mezmer & Partners AB
(org.nr 559169-5670), https://karriar.mezmerpartners.se
Gårdsvägen 8 (visa karta
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169 70 SOLNA Arbetsplats
Superb Group Jobbnummer
10021637