Säljare inom Brandskydd!
2025-12-30
Om rollen
Som Säljare inom brandskydd blir du en viktig del av försäljningsorganisationen och arbetar nära olika regioner. Du bidrar både till säkerhet och affärsutveckling och har möjlighet att påverka och driva affärer självständigt.
Driva uppsökande försäljning och kampanjer enligt planerat årshjul
Utveckla befintliga kunder och skapa nya affärsmöjligheter
Bygga och driva egna ärenden, inte enbart ta emot beställningar
Stärka företagets närvaro och affär i flera regioner
Vi tror att du har
Cirka 2 års erfarenhet av försäljning - du är i början av din karriär men har redan några år på CV:t
Erfarenhet av uppsökande försäljning och att driva affärer självständigt
Trygghet i säljrollen och förmåga att skapa långsiktiga kundrelationer
En tydlig vilja att fortsätta utvecklas inom försäljning och affärsutvecklingDina personliga egenskaper
Målinriktad och resultatorienterad: drivs av att skapa affärer och nå uppsatta mål
Uthållig och lösningsorienterad: ser utmaningar som möjligheter
Proaktiv och självgående: tar initiativ och bygger affärer från grunden
Ambitiös och trygg: vill fortsätta växa professionellt
Teamorienterad: trivs i samarbete och bidrar till en positiv kulturÖvrig information
Bakgrundskontroll: För tjänsten genomförs en bakgrundskontroll i samband med rekryteringsprocessen
Rollen är en rekrytering där du blir anställd direkt hos uppdragsföretaget
Fast grundlön plus provision
Redo att ta nästa steg? Ansök redan idag - vi intervjuar löpande!
