Säljare inom Brandskydd!

Gigstep AB / Säljarjobb / Malmö
2025-12-30


Om rollen
Som Säljare inom brandskydd blir du en viktig del av försäljningsorganisationen och arbetar nära olika regioner. Du bidrar både till säkerhet och affärsutveckling och har möjlighet att påverka och driva affärer självständigt.

Publiceringsdatum
2025-12-30

Arbetsuppgifter
Driva uppsökande försäljning och kampanjer enligt planerat årshjul

Utveckla befintliga kunder och skapa nya affärsmöjligheter

Bygga och driva egna ärenden, inte enbart ta emot beställningar

Stärka företagets närvaro och affär i flera regioner

Vi tror att du har
Cirka 2 års erfarenhet av försäljning - du är i början av din karriär men har redan några år på CV:t

Erfarenhet av uppsökande försäljning och att driva affärer självständigt

Trygghet i säljrollen och förmåga att skapa långsiktiga kundrelationer

En tydlig vilja att fortsätta utvecklas inom försäljning och affärsutveckling

Dina personliga egenskaper
Målinriktad och resultatorienterad: drivs av att skapa affärer och nå uppsatta mål

Uthållig och lösningsorienterad: ser utmaningar som möjligheter

Proaktiv och självgående: tar initiativ och bygger affärer från grunden

Ambitiös och trygg: vill fortsätta växa professionellt

Teamorienterad: trivs i samarbete och bidrar till en positiv kultur

Övrig information
Bakgrundskontroll: För tjänsten genomförs en bakgrundskontroll i samband med rekryteringsprocessen

Rollen är en rekrytering där du blir anställd direkt hos uppdragsföretaget

Fast grundlön plus provision

Redo att ta nästa steg? Ansök redan idag - vi intervjuar löpande!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gigstep AB (org.nr 559187-8227), https://www.gigstep.se/

Arbetsplats
Gigstep

Kontakt
Klara Igeby
klara.igeby@gigstep.se
0739449946

Jobbnummer
9666406

