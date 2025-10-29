Säljare inom Brandskydd!
Om rollen
Som Säljare inom brandskydd är du en central del av försäljningsorganisationen och arbetar nära de olika regionerna. Rollen utgör en viktig förstärkning som bidrar till både säkerhet och affärsutveckling.
Du kommer att:
• Arbeta med uppsökande försäljning - driva kampanjer och jobba enligt ett årshjul
• Utveckla befintliga kunder och skapa nya affärsmöjligheter
• Bygga upp och driva egna ärenden, inte enbart ta emot beställningar
• Bidra till att stärka Prestos närvaro och affär i flera regioner
Vi tror att du har:
• Cirka 2 års erfarenhet av försäljning, med andra ord är du i början av din säljkarriär men har hunnit bygga några år på cv:t
• Erfarenhet av att arbeta uppsökande och driva affärer självständigt
• Trygghet i rollen som säljare - du kan skapa förtroende och bygga långsiktiga relationer
• En tydlig vilja att fortsätta utvecklas inom försäljning och affärsutveckling
Vi söker dig som är:
Målinriktad och resultatorienterad - du drivs av att skapa affärer och nå uppsatta mål
Uthållig och lösningsorienterad - du ser utmaningar som möjligheter och ger inte upp i första taget
Proaktiv och självgående - du tar initiativ och bygger affärer från grunden
Ambitiös och trygg - du har hittat din väg inom försäljning och vill fortsätta växa professionellt
Teamorienterad - du trivs i samarbete och bidrar till en gemensam kultur, även när du har egna mål. Det här är en rekrytering vilket innebär att du kommer bli anställd hos uppdragsföretaget direkt. De erbjuder fast grundlön plus provision i den här rollen.
