Säljare i världsklass sökes till toppteam - Cell Solar Nordic AB - Säljarjobb i Kalmar

Cell Solar Nordic AB / Säljarjobb / Kalmar2021-04-13Är du en säljare i världsklass? Då passar du in i vårt toppteam!Vi utökar vårt säljteam med ännu en vinnare! Gillar du att arbeta med nya kunder dagligen och kan arbeta självständigt ute på fält? Cell Solar behöver dig till vår organisation med ett miljösmart tänk som hjälper till att förbättra miljön och sänka elkostnaderna för villakunder.Vi söker dig som bor i närheten av Kalmar, Oskarshamn eller Västervik.UppdragetSom säljare i region Sverige Sydöst kommer du att arbeta med behovsorienterad försäljning. I teamet arbetar du även nära byggansvarig, fälttekniker samt regionchef.Arbetsuppgifterna består av:Fältförsäljning av solcellsanläggningar till främst privatpersonerAnskaffning av leads samt referensförsäljningKundkontakter via telefon och fysiska mötenAnordna infomöten, events, deltagande på mässor m.m.Upprätta offerter och orderAktivt arbete med kundnöjdhet och kunduppföljningArbetet innebär arbete på dagtid men även kväll- och helgarbete förekommerTjänsten innefattar 40tim arbetsvecka, är en tillsvidareanställning med sex månaders inledande provanställning.Cell SolarCell Solar är ett solcellsföretag som hjälper villaägare, lantbrukare, företag och föreningar i Sverige att investera i solcellsanläggningar till sina tak. Med en medarbetarstab på över 60 anställda finns vi för miljömedvetna kunder i södra och mellersta Sverige. I dagsläget har vi kontor i Skanör, Kalmar, Göteborg och Stockholm.Vem är du?Som person har du ett stort driv, har en vinnarskalle och tävlingsinstinkt, gillar flexibilitet och utmaningar inom ditt kompetensområde. För att lyckas i rollen trivs du i en varierad och föränderlig miljö där du själv gillar att planera och ta initiativ. Du är strukturerad, noggrann och självgående med en given inställning av behovsförsäljning.Vi ser att du har följande kompetens:Ett par års erfarenhet av uppsökande försäljningErfarenhet av behovsanalys/behovsorienterad försäljningHar stor förhandlingsvanaÄr initiativrik och uppfinningsrikStrukturerad och van att arbeta utifrån egen planeringErfarenhet av upprättande av dokument såsom offert, orderbekräftelseAktivt arbetar med omvärldsbevakningErfarenhet av CRM-systemKrav för tjänsten är:Kan hantera arbete på höga höjderB-körkortGoda kunskaper i OfficepaketetGoda kunskaper att uttrycka sig i tal och skrift på både svenska och engelskaVad vi erbjuderEtt arbete som inte är den andra dagen lik. Ett uppdrag där du får använda din kreativa och sociala sida, ta eget initiativ och använda dina kunskaper som säljare fullt ut. Fast månadslön samt attraktiva provisionsmodeller.Vi har ett generöst friskvårdsbidrag och erbjuder alla tillsvidareanställda tjänstepension.Cell Solar strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. I vår personalsammansättning vill vi spegla samhället i övrigt och välkomnar både kvinnor och män i olika åldrar och med olika bakgrund till att bli vår kollega.2021-04-13Stämmer ovan uppdragsbeskrivning och personbeskrivning in på dig? Välkommen att söka tjänsten som säljare, intervjuer sker löpande, sista ansökningsdag är den 15 april 2021. Bifoga CV och personligt brev till din ansökan där du även beskriver vad du kan tillföra Cell Solars team.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-15Cell Solar Nordic AB5687225