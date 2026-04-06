Säljare i inredningsbutik

Reformfurniture Lund AB / Butikssäljarjobb / Staffanstorp
2026-04-06


Visa alla butikssäljarjobb i Staffanstorp, Lund, Burlöv, Lomma, Malmö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Reformfurniture Lund AB i Staffanstorp, Lund eller i hela Sverige

Vi söker två stjärnor till vår butik i Lund

Reformfurniture växer - och nu letar vi efter två nya kollegor som vill vara med på vår resa.

Hos oss handlar det inte bara om möbler.
Det handlar om känsla, upplevelse och mötet med kunden.

Vi arbetar med exklusiv vintage och designhistoria - men det är du i mötet med kunden som gör skillnaden.

Det här är en roll för dig som älskar människor

Vi söker dig som:
* Älskar kundmötet och får energi av att prata med människor
* Har en naturlig förmåga att skapa kontakt och bygga förtroende snabbt
* Är trygg i att sälja - och tycker det är roligt att guida kunden till rätt val
* Har känsla för stil, inredning och detaljer
* Är självgående, flexibel och tar ansvar i vardagen

Du är inte rädd för att ta första steget i en dialog -
du läser av människor, ställer frågor och skapar en upplevelse.

Hos oss får du
* Arbeta i en inspirerande miljö med skandinavisk och internationell vintage i toppklass
* Vara en del av ett sammansvetsat team där kvalitet och känsla är allt
* Möjlighet att utvecklas i en expanderande verksamhet med höga ambitioner

Praktisk info

Plats: Reformfurniture, Lund
Start: Snarast
Omfattning: ca 25 timmar/månad
Helgarbete fredag-söndag varannan vecka
Plus vissa vardagar och mer jobb under sommaren .

Så ansöker du
Skicka din ansökan och en kort presentation till:
jobb@reformfurniture.se

E-post: Jobb@reformfurniture.se

Arbetsgivare
Reformfurniture Lund AB (org.nr 559058-9213)
245 61  STAFFANSTORP

Jobbnummer
9838196

Prenumerera på jobb från Reformfurniture Lund AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Reformfurniture Lund AB: