Säljare i inredningsbutik
Reformfurniture Lund AB / Butikssäljarjobb / Staffanstorp Visa alla butikssäljarjobb i Staffanstorp
2026-04-06
, Lund
, Burlöv
, Lomma
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Reformfurniture Lund AB i Staffanstorp
, Lund
eller i hela Sverige
Vi söker två stjärnor till vår butik i Lund
Reformfurniture växer - och nu letar vi efter två nya kollegor som vill vara med på vår resa.
Hos oss handlar det inte bara om möbler.
Det handlar om känsla, upplevelse och mötet med kunden.
Vi arbetar med exklusiv vintage och designhistoria - men det är du i mötet med kunden som gör skillnaden.
Det här är en roll för dig som älskar människor
Vi söker dig som:
* Älskar kundmötet och får energi av att prata med människor
* Har en naturlig förmåga att skapa kontakt och bygga förtroende snabbt
* Är trygg i att sälja - och tycker det är roligt att guida kunden till rätt val
* Har känsla för stil, inredning och detaljer
* Är självgående, flexibel och tar ansvar i vardagen
Du är inte rädd för att ta första steget i en dialog -
du läser av människor, ställer frågor och skapar en upplevelse.
Hos oss får du
* Arbeta i en inspirerande miljö med skandinavisk och internationell vintage i toppklass
* Vara en del av ett sammansvetsat team där kvalitet och känsla är allt
* Möjlighet att utvecklas i en expanderande verksamhet med höga ambitioner
Praktisk info
Plats: Reformfurniture, Lund
Start: Snarast
Omfattning: ca 25 timmar/månad
Helgarbete fredag-söndag varannan vecka
Plus vissa vardagar och mer jobb under sommaren .
Skicka din ansökan och en kort presentation till:jobb@reformfurniture.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
E-post: Jobb@reformfurniture.se Arbetsgivare Reformfurniture Lund AB
(org.nr 559058-9213)
245 61 STAFFANSTORP Jobbnummer
9838196