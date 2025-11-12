Säljare hos Systemköp - Norrland
Om tjänstenArbetsuppgifter Systemköp söker en Säljare (hos oss kallas du Inköpsrådgivare) som är redo att förstärka deras starka team. I denna roll kommer du att fokusera på att bearbeta både Systemköps befintliga och nya medlemmar. Rollen är en nyckelposition för samarbetet mellan medlemmar och partners då du planerar, genomför, följer upp aktiviteter samt agerar rådgivande till Systemköps medlemmar. Då Systemköp är ett dotterbolag till Svensk Cater så kommer du även att samarbeta med deras utesäljare och leverantörer för att skapa bästa möjliga utfall för alla parter.
Systemköp ser gärna att du bor i eller kring Skellefteå då det finns tillgång till kontor där. Du kommer ansvara för Systemköps medlemmar från Sundsvall och norrut. Det är viktigt att du trivs med att resa i arbetet då du mer eller mindre kommer vara på resande fot varje vecka från måndag - torsdag.
Arbetstider: Utgångspunkten är Måndag - Fredag, 08:00 - 17:00.
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid. Provanställning på 6 månader tillämpas.
Start för tjänsten: Runt årsskiftet.
Adress till arbetsplats: Tillgång till kontor i bl.a. Skellefteå. Men som nämnts kommer vara på resande fot till väldigt stor del.
Om SystemköpNytänkande Systemköp som är i stark tillväxt är ett lojalitetsprogram inom HORECA segmentet (Hotell, Restauranger, Caféer och Cateringföretag). De tillhandahåller en digital tjänst och genom sin unika affärsmodell skapar de ökad lönsamhet för både sina samarbetspartners och medlemmar. Läs mer på systemkop.se Systemköp är dotterbolag till och har ett nära samarbete med Svensk Cater som är ett av Sveriges ledande grossistföretag med kunder inom restaurang- och offentlig måltidsservice. De är rikstäckande, från Luleå i norr till Malmö i syd. Ett starkt, lokalt engagemang är Svensk Caters signum och ambition är att vara en flexibel partner som förutom god service ger deras kunder mervärden, lönsamhet och omtanke. Ägare är Euro Cater A/S och i samma koncern ingår även Dansk Cater. Läs mer på svenskcater.se
Krav och egenskaperKrav Mycket god svenska i tal och skrift
B-körkort
Erfarenhet från liknande roll (Säljare, Inköpsrådgivare eller liknande)
God data och kunskaper inom Office-paketet och PowerBi
Meriterande Erfarenhet från hotell-, restaurang- eller inköpsbranschen
Egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du vara självgående, proaktiv och affärsdriven. Du har också en stark social förmåga och är riktigt bra på att bygga stabila och långsiktiga relationer. Du besitter en tävlingsinstinkt, målmedveten som gör att du trivs att arbeta resultatorienterat för att uppnå dina och verksamhetens mål. Rollen innebär mycket frihet under ansvar och med det så krävs det att du är en strukturerad person med ordning och reda. Men det är också viktigt att du är en förändringsbenägen person som kan vara nytänkande och tänka utanför boxen när du identifierat en affärsmöjlighet då Systemköp hela tiden utvecklas. Att du är en lagspelare och duktig på att samarbeta är även det viktigt för att lyckas i rollen.
Du ska vara en god representant för Systemköp och det viktigaste är inte vad du gjort tidigare utan vad du kan bidra med framåt. Då stabilitet är viktigt för Systemköp så bör du kunna se dig trivas och utvecklas inom rollen innan du vill vidare till nästa roll. Stor vikt läggs även vid övriga personliga egenskaper.
Lön och förmånerLön: Lön enligt överenskommelse.
Förmån: Tjänstebil enligt Svensk Caters förmånliga tjänstebilspolicy.
RekryteringsprocessenMarketpeople har en rättvis och enkel rekryteringsprocess där du ansöker om ett jobb på vår hemsida. Vid ansökan får du genomföra AI-intervju med Hubert som är första steget i rekryteringsprocessen. För de som går vidare är nästa steg är juridisk bakgrundskontroll som sker digitalt med hjälp av Fortcheck. De som är vidare efter detta så kommer referenstagning genomföras som också sker digitalt med hjälp av Refensa. Efter dessa steg tar Systemköp själva över processen.
Ansök nu, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
