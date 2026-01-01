Säljare heltid Malmö!
Sector Alarm AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2026-01-01
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sector Alarm AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Vi söker nya stjärnor till vårt team 2026!
Är du redo att ta ditt första steg in i arbetslivet och vill göra det på en arbetsplats där unga människor, energi och gemenskap är en del av vardagen? Då kan du vara vår nästa säljare!
Hos oss möter du en kultur där man stöttar varandra, skrattar mycket och jobbar mot gemensamma mål. Många i teamet är unga som precis som du har tagit sina första steg i arbetslivet här, vilket gör att du snabbt kommer in i gänget och känner dig trygg.
I denna tjänst har du eget ansvar för att söka upp nya kunder i deras hem och öka intresset för säkerhet. När du har skapat intresset bokar du och genomför ett säljande möte i kundens bostad. Du kommer tillsammans med dina kollegor att sälja larm mot inbrott och brand som kan göra stor skillnad för familjer runt omkring Malmö.
Tjänsten är på heltid tillsvidare och vi jobbar måndag till fredag kl. 12.00 - 21.00
Vad erbjuder vi dig?
Ett starkt team, Härlig kultur, högt tempo och peppande kollegor - vi jobbar tillsammans för att nå våra mål.
Friskvårdsbidrag - för att du ska må bra både på och utanför jobbet.
Tävlingar och bonusprogram - vi älskar att belöna din prestation!
Karriärmöjligheter - väx inom företaget och ta nästa steg.
Utbildning och coachning - vi ger dig verktygen för att lyckas.
Sociala aktiviteter- vi bygger gemenskap även utanför jobbet.
En trygg arbetsgivare med ett starkt varumärke.
Vi söker dig som:
Är prickfri i polisens belastningsregister
Klarar av det svenska språket i både tal och skrift
Vill utvecklas inom försäljningPubliceringsdatum2026-01-01Så ansöker du
Du ansöker snabbt och enkelt genom mobilen eller datorn. Vi går mest efter dina personliga egenskaper och kommer därför att ringa dig för att stämma av om vi matchar med varandra. Så var redo med telefonen!
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sector Alarm AB
(org.nr 556597-1081)
212 35 MALMÖ Jobbnummer
9666936