Säljare | Göteborg
Kjell & Co Elektronik AB / Butikssäljarjobb / Göteborg Visa alla butikssäljarjobb i Göteborg
2026-07-01
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eller i hela Sverige
SÄLJARE
OM ROLLEN
Hos oss är försäljning ett aktivt arbete där du gör skillnad i varje kundmöte. Du tar initiativ, bygger relationer och hjälper kunder att hitta rätt lösning – samtidigt som du bidrar till butikens resultat.
Vi söker nu flera säljare till våra butiker i Göteborg – i både centrala lägen och köpcentrum. I ansökan får du ange vilka områden eller butiker du är mest intresserad av, så matchar vi dig mot rätt team.
DINA ARBETSUPPGIFTER
Ta aktiv kontakt med kunder och skapa positiva kundmöten
Identifiera behov och hitta rätt produkter och lösningar
Arbeta med merförsäljning genom att se möjligheter i varje möte
Bidra till butikens resultat och gemensamma mål
Säkerställa en inspirerande, välfylld och säljdrivande butik
Arbeta tillsammans med teamet för att skapa en stark helhetsupplevelse
VI TROR ATT DU ÄR
Du är nyfiken, framåt och trivs i ett högt tempo där du får vara en aktiv del av kundmötet. Du gillar att ta ansvar, bidra till resultat och samarbeta med andra för att nå gemensamma mål.
Har erfarenhet av service eller försäljning
Tar initiativ och är bekväm med att kontakta kunder
Har ett intresse för teknik och viljan att utvecklas
Motiveras av att arbeta mot mål och skapa resultat
Är en lagspelare med positiv inställning
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
VARFÖR KJELL & COMPANY
Hos oss blir du en del av en stark kultur där engagemang, samarbete och utveckling står i centrum. Vi tror på att utmana, stötta och utveckla våra medarbetare – och att ha roligt tillsammans på vägen.
ÖVRIG INFORMATION
Tjänsterna avser tillsvidareanställningar på 12 timmar/vecka med placering i Göteborg.
Tillträde: 3 augusti
Arbetstiderna inkluderar dag, kväll och helg.
Lön enligt kollektivavtal (Handels)
För att arbeta hos oss behöver du ha fyllt 18 år.
ANSÖK IDAG
Urval och intervjuer sker löpande – vi ser fram emot att höra från dig!
Kjell & Company 💙 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7950035-2081100". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kjell & Co Elektronik AB
(org.nr 556400-5378), https://career.kjell.com
Köpmansgatan 11B (visa karta
)
411 06 GÖTEBORG Arbetsplats
Kjell & Company Jobbnummer
9988055