Säljare för välkända varumärken
2025-08-27
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Stockholm
Om rollen
Vill du starta din karriär inom försäljning och arbeta i en miljö där du får möjlighet att växa både personligt och professionellt? Vi söker nu innesäljare som vill vara en del av ett motiverat team och arbeta med att skapa nya kundrelationer för välkända varumärken.
Arbetet innebär att du främst kommer att arbeta med uppsökande försäljning och nykundsbearbetning. Utöver detta kan det även ingå att vårda befintliga kundrelationer och förlänga avtal.
Du erbjuds:
En kombination av garantilön och provisionsbaserad ersättning, med möjlighet till högre inkomst baserat på prestation
Regelbundna arbetstider under vardagar
Moderna arbetslokaler och en trivsam arbetsmiljö
En grundläggande säljutbildning samt kontinuerlig coachning för att stärka din utveckling
Möjligheter att avancera internt och bygga en långsiktig karriär inom försäljning
Motiverande tävlingar och aktiviteter där du kan vinna olika priser
Vi söker dig som:
Är kommunikativ, social och har lätt för att bygga förtroende
Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor
Är målinriktad, tävlingsinriktad och vill utvecklas inom försäljning
Har mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Tidigare erfarenhet av försäljning är inte nödvändig. Du får en gedigen introduktion och utbildning som ger dig rätt verktyg att lyckas, oavsett bakgrund.
Låter det här som något för dig? Ansök redan idag och ta första steget mot en karriär inom försäljning!
Om Adliro
Adliro är ett rekryteringsbolag som förmedlar jobbmöjligheter och hjälper företag att hitta rätt kandidater. Samtidigt vill vi göra det enkelt för kandidater att synas för arbetsgivare och ta nästa steg i sin karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
