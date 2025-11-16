Säljare för juridisk hjälp
Säljare för juridisk hjälp
Vi söker nu en ny säljare för vår kunds räkning.
Vill du arbeta med en spännande produkt som hjälper företag i sin vardag och samtidigt arbeta i ett företag med snabb tillväxt?
Då har vi jobbet för dig!
Vi söker nu säljare för ett företag som arbetar med försäljning av Juridiska tjänster.
Nästan alla företag behöver lite då och då juridisk hjälp. Det kan vara allt från att utforma avtal med kunder eller anställda till att bestrida en felaktig faktura.
Vår kund arbetar med smidiga lösningar för små och medelstora företag. De erbjuder juridisk hjälp som är kostnadseffektiv och ger mindre företag samma kraft som stora företag i juridiska frågor.
Företaget har haft stor framgång och växer ständigt, och behöver fler säljare till sin avdelning.
Du kommer att arbeta i ett företag med stor tillväxt och frammotdriv, och som lägger stor vikt i de anställdas trivsel.
Arbetet går ut på att besöka företag runt om ditt distrikt, och erbjuda dem juridiska lösningar.
Arbetstiderna är måndag till fredag 08:00 - 17:00.
Lön 25 000 + Provision (ca 10 000 vid uppnådd budget)
Mål lön 35 000
Vi söker dig med tidigare erfarenhet av försäljning minst 3 månader.
Du är glad och öppen och gillar att ta kontakt med nya människor.
