Säljare för Fortum - Grundlön + Provision
Mezmer & Partners AB / Säljarjobb / Solna Visa alla säljarjobb i Solna
2026-08-04
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-04Om företaget
Superb Group AB är en del av Mezmer & Partners AB och har sedan 2016 hjälpt några av Sveriges mest välkända företag att växa genom professionell försäljning och kundkontakt.
Vi samarbetar med ledande aktörer inom energi och telekom och strävar alltid efter hög kvalitet i varje kunddialog. Under 2026 utsågs vi av branschorganisationen Kontakta till Sveriges bästa säljbolag inom telesales – ett erkännande vi är stolta över och som speglar vår kultur, vårt engagemang och vårt fokus på utveckling.
Om jobbet Vill du representera Nordens mest valda elbolag och arbeta med ett av Sveriges starkaste varumärken inom energi?
Vi söker nu fler säljare till vårt kontor i Solna, med ett attraktivt läge nära både pendeltåg och Mall of Scandinavia.
Som säljare hos oss kontaktar du privatpersoner via telefon och hjälper dem att hitta ett elavtal som passar deras behov. Du representerar Nordens mest valda elbolag – vilket ger dig ett starkt och välkänt varumärke i varje kunddialog.
Hos oss får du en gedigen introduktion, kontinuerlig coachning och möjlighet att utvecklas tillsammans med erfarna kollegor. Vi arbetar mot gemensamma mål, uppmärksammar goda prestationer och erbjuder en arbetsplats där engagemang, ansvar och laganda står i fokus.
Vad vi erbjuder: Grundlön + generös provision En fast grundlön baserad på din erfarenhet samt en provisionsmodell med möjlighet till mycket goda lönenivåer.
35-timmars arbetsvecka Måndag–torsdag: 09.00–17.15 Fredag: 09.00–16.00
25 semesterdagar per år
Utveckling och gemenskap Kontinuerlig utbildning, coachning och löpande uppföljning för att stötta din utveckling. Vi arrangerar även AW:s, säljtävlingar och teamaktiviteter.
Friskvårdstimme 1 timmes friskvård per vecka.
Omfattning: Heltid
Vi söker dig som:
Är kommunikativ och serviceinriktad med förmåga att skapa förtroende och bygga långsiktiga relationer
Har ett starkt driv och motiveras av att nå uppsatta mål
Talar och skriver flytande svenska
Har erfarenhet av försäljning (meriterande men inget krav)
Anställning och start: Vi tillämpar 6 månaders provanställning som övergår i tillsvidareanställning. Start sker löpande enligt överenskommelse.
Ansökan: Skicka in din ansökan via ansökningsknappen. Urval sker löpande, så vänta inte med att söka.
Vi ser fram emot att höra från dig!
// Teamet på Superb Group & Mezmer & Partners Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8162609-2130307". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mezmer & Partners AB
(org.nr 559169-5670), https://karriar.mezmerpartners.se
Gårdsvägen 8 (visa karta
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169 70 SOLNA Arbetsplats
Superb Group Jobbnummer
10021622