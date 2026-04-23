Säljare för Fortum - Grundlön + Provision
2026-04-23
Publiceringsdatum2026-04-23Om företaget
Superb Group AB grundades 2016 och är idag ett helägt dotterbolag till Mezmer & Partners AB. Mezmer & Partners har utvecklats till ett modernt förvaltnings- och holdingbolag med fokus på långsiktig tillväxt och stabila resultat.
Inom Superb Group driver vi vår callcenter-verksamhet och samarbetar med några av Sveriges mest välkända varumärken - däribland Nordens mest valda elbolag. Vi levererar försäljningstjänster med högt kvalitetsfokus och bygger vår framgång på engagerade medarbetare, starka kundrelationer och en positiv företagskultur.
Om jobbet Söker du en en roll där du kan utvecklas och samtidigt ha goda möjligheter att påverka din inkomst?
Vi söker nu engagerade säljare till vårt kontor i Solna, med ett attraktivt läge nära både pendeltåg och Mall of Scandinavia.
I rollen som säljare kontaktar du privatpersoner via telefon och arbetar med försäljning av elavtal. Du representerar Nordens mest valda elbolag vilket ger dig bra förutsättningar att lyckas redan från start.
Hos oss får du inte bara ett jobb - du får möjlighet att växa, utvecklas och påverka din egen lön. Du blir en del av ett team där engagemang, resultat och samarbete är i fokus. Vi firar framgångar tillsammans och strävar efter en arbetsmiljö med både struktur och energi.
Vad vi erbjuder: Grundlön + generös provision En fast grundlön baserad på din erfarenhet samt en provisionsmodell med möjlighet till mycket goda lönenivåer.
35-timmars arbetsvecka Måndag-torsdag: 09.00-17.15 Fredag: 09.00-16.00
25 semesterdagar per år
Utveckling och gemenskap Kontinuerlig utbildning, coachning och löpande uppföljning för att stötta din utveckling. Vi arrangerar även AW:s, säljtävlingar och teamaktiviteter.
Friskvårdstimme 1 timmes friskvård per vecka.
Omfattning: Heltid
Vi söker dig som:
Är kommunikativ och serviceinriktad med förmåga att skapa förtroende och bygga långsiktiga relationer
Har ett starkt driv och motiveras av att nå uppsatta mål
Talar och skriver flytande svenska
Har erfarenhet av försäljning (meriterande men inget krav)
Anställning och start: Vi tillämpar 6 månaders provanställning som övergår i tillsvidareanställning. Start sker löpande enligt överenskommelse.
Ansökan: Skicka in din ansökan via ansökningsknappen. Urval sker löpande, så vänta inte med att söka.
Vi ser fram emot din ansökan!
//Teamet på Superb Group Så ansöker du
