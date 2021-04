Säljare för en hållbar framtid till Karlskrona - Performiq AB - Säljarjobb i Karlskrona

Prenumerera på nya jobb hos Performiq AB

Performiq AB / Säljarjobb / Karlskrona2021-04-15TjänstebeskrivningVill du få möjligheten att bidra till ett mer klimatsmart samhälle? Trivs du med att prestera mot ett uppsatt mål, både självständigt och som lagspelare? Vill du arbeta i ett vinnande team i en kreativ miljö, där vi tillsammans utvecklar företaget? Då kan det här jobbet vara för dig.Freebo arbetar med solenergilösningar mot privatpersoner. Över en miljon hushåll i Sverige har redan idag perfekta förutsättningar för att installera ett eget solkraftverk från Freebo. Freebo vill vara deras heltäckande samarbetspartner, från första kontakt till installation, service och uppföljning. Freebo har starka investerare i ryggen men behöver ha ett ännu starkare lag på fältet för att tillsammans fortsätta etablera Freebo på den svenska marknaden.TJÄNSTEBESKRIVNING & ERBJUDANDEDu ansvarar för hela försäljningsprocessen med ett supportteam som stödjer dig. Som säljare på Freebo hjälper du dina kunder till den bästa solnenergilösningen för just deras hushåll, där du har fokus på att kunderna ska känna sig trygga med dig och Freebo som samarbetspartner. Du kommer att få en intern utbildning som gör dig trygg i din roll och till den energiexpert som kunderna önskar. Här får du möjlighet att arbeta med såväl digitala lösningar som fysiska möten för att tillgodose kundens behov på bästa vis.Du kommer till exempel att:Skapa ditt optimala kundunderlag för effektiva arbetsveckorBoka möten tillsammans med potentiella kunderUtifrån väl ställd behovsanalys avsluta affär samt planera tillfälle för installationUpprätthålla kontakten med dina befintliga kunder, bl.a. genom att besöka demSkapa events, ställa ut på mässor m.m. där du kommer att boka kunder och synliggöra varumärketVara med att etablera Freebo i din regionFreebo är en häftig Scale up i uppstartsfas i Sverige, vilket innebär att du är med och sätter grunden för kulturen på arbetet. Du erbjuds en tjänst i en organisation som andas teamkänsla och vinnarinstinkt. Här får du möjlighet att utvecklas i takt med organisationen, där dina idéer tas tillvara. Som säljare kommer du erbjudas kontinuerlig vidareutbildning då det finns stark kompetens finns inom bolaget.Krav på personDu älskar att göra mål! Det som kommer vara avgörande om du är rätt person, är din vilja, inställning och egna driv. Vi söker dig som vet att du kommer lyckas som säljare, oavsett du vill påbörja din karriär inom försäljning eller har flera års erfarenhet. Du har en hög initiativförmåga samt en avsikt att prestera utöver det vanliga.Vi söker dig som vill arbeta i nära kundrelationer och strävar efter kicken av framgångsrik försäljning. Du har en förmåga att förstå kundernas behov och hur du kan hjälpa dem till en mer hållbar framtid. Du kommer att göra stora affärer därför är det av stor vikt att du trivs i en ansvarsfull roll, där en av dina styrkor är att du är en genuin person som inger förtroende.Meriterande är om du tidigare arbetat med uppsökande försäljning ute på fältet.För att lyckas i rollen som säljare hos Freebo är det vidare krav att du:Har B-körkortPratar och skriver flytande svenskaTar ansvar för din hälsa2021-04-15ÖVRIGTStart: Enligt ök.Omfattning: HeltidArbetstider: Flexibla. Delvis kväll och helg när kunderna är hemmaPlats: BlekingeFöretagspresentationFreebo är det marknadsledande solenergiföretaget i Finland där företaget etablerades 2016. I Sverige startade vi upp dotterbolaget Freebo AB under 2019 som ett första steg på expansion i övriga Norden. Vi har installerat över 7 000 solkraftverk och det gör oss till den största leverantören av solenergilösningar i Norden.Freebo AB säljer nyckelfärdiga solkraftverk av högsta kvalitet till privathushåll. I Sverige finns kontor i Örebro, Uppsala och i Falun men vi har säljare på fler orter i landet. Huvudkontoret ligger i Örebro och idag är vi 50 anställda.Försäljningen sker genom hembesök hos kund och via online-möten. Varje installation planeras genom att samla in information om de unika förutsättningarna för varje enskild kund.Freebo - upplyst av egen solkraft!Om PerformIQPerformIQ - rekrytering av personal med egenskaper från idrott/föreningsliv, är vår samarbetspartner och vi hänvisar eventuella frågor om tjänsten till Rekryteringskonsult Camilla Aurell på 073 - 353 75 41. Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.Välkommen med din ansökan!Sökord: försäljning, säljare, B2C säljare, teknisk säljare, solenergi, hållbarhet,Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lön + provisionSista dag att ansöka är 2021-04-30Performiq AB5695413