Säljare för bygg- och renoveringstjänster
2026-03-08
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
Toppreno är ett företag som bedrivit sin verksamhet inom byggbranschen sedan 2011. Ett företag som sedan start varit väl vitsordad med olika typer av byggprojekt, inklusive nybyggnation, tillbyggnation, ombyggnation och badrumsrenoveringar.
Som säljare hos oss kommer du att ha en avgörande roll i vår fortsatta framgång. Du kommer att bearbeta både nya och befintliga kunder, skapa och följa upp offerter samt bygga långvariga och starka relationer. Du kommer att arbeta nära vår VD för att säkra att övergången från försäljning till projektledning sker smidigt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Fokus på säljsamtal via telefon och hembesök för att sälja bygg- och renoveringstjänster, besiktningar och underhållsarbeten.
Offertskrivning, strukturerad uppföljning av offerter.
Underhålla och uppdatera kundregister.
Träffa kunder för att presentera våra tjänster och bygga och bibehålla långvariga relationer.
Prospektera efter nya kunder.
Offerera och driva in affärer i syfte att nå både lönsamhets- och beläggningsmål.
Skapa och vårda goda relationer till prospekt och kunder.
Säkerställa att aktiviteter och information läggs in i CRM-systemet och bokningssystemet.
Hålla dig uppdaterad kring aktuella projekt, nyheter och förändringar inom byggsektorn.
Erfarenhet av byggprojekt, med särskilt fokus på bostadsrenoveringar
Har ett öga för detaljer och kan leverera högkvalitativa lösningar
Strukturerad och organiserad, med förmåga att hantera flera projekt parallellt och fatta snabba, välgrundade beslut
Initiativtagande och självgående i att driva projekt samt identifiera nya affärsmöjligheter
Meriterande om du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
Meriterande om du har erfarenhet av projektplaneringsverktyg och ekonomisystem (t.ex. Fortnox)
Trivs i en dynamisk arbetsmiljö där du har stort ansvar och frihet
Körkort B (krav)
Flytande i svenska och engelska
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: mike@toppreno.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Toppreno AB
Propellervägen 4B
183 62 TÄBY Körkort
Propellervägen 4B
