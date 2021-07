Säljare extra vid behov till Circle K Hammarbyrampen i Västerås - Circle K Sverige AB - Kassapersonalsjobb i Västerås

Circle K Sverige AB / Kassapersonalsjobb / Västerås2021-07-06Job DescriptionKära framtida kollega,Först och främst, låt oss börja med att säga att jobbet på Circle K inte är för alla. Men det passar många och vi som jobbar här älskar det!Vi söker en ny kollega för en extra vid behov med start upplärning under juli för arbete under augusti och vidare till hösten.För att trivas i tjänsten som extra vid behov hos oss behöver du ha en flexibel vardag och du söker ett roligt, givande och utmanande extrajobb. Då vi är en nattöppen station behöver du även vara taggad att (vid behov) hoppa in och jobba nätter. Du behöver vara tillgänglig varierade tider såväl vardag som helg, vilket vi förstår inte passar alla!Vad vi behöver nu är en riktigt bra kollega och lagspelare som:* Motiveras av att leverera toppservice till alla som besöker stationen.* Håller huvudet kallt och tungan rätt i mun när kön ringlar lång, kaffemaskinen är tom och biltvätten har stannat.* Som kavlar upp ärmarna när pallarna med spolarvätska ska packas upp och förberedas för försäljning, och tar det som ett träningspass.* Är intresserad av mat och gör det till en sport att preppa den bästa hamburgaren så långt ögat kan nå.* Förstår att du måste städa toaletten och svabba golvet, även om det inte alltid är favorit-uppgiften.* Älskar människor och tar ansvar för att hålla stationsområdet lika snyggt på utsidan som på insidan.* Vill göra en insats för ett grönare och mer hållbart samhälle på vägen.* Är minst 18 år och har B körkort för manuell bil.För de av oss som arbetar deltid, är det få som tror att de kan göra en karriär här. Men, det är möjligt! Flera som idag driver våra stationer eller arbetar på vårt kontor började sin karriär som just deltidssäljare. Och för dig som vill bli filmregissör, lärare eller advokat är Circle K ett fantastiskt ställe att bygga ett CV och erfarenhet som är värt att ta med dig vidare i arbetslivet.Låter det här intressant? Då föreslår vi att du kontaktar oss omedelbart!Vänliga hälsningar från oss på Circle K HammarbyrampenVill du testa jobbet? Klicka här!Varaktighet, arbetstidPARTTIME CONTRACT2021-07-06SALARYSista dag att ansöka är 2021-07-26Circle K Sverige AB5849103