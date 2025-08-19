Säljare Extra/vid behov, Emporia
2025-08-19
Är du en energisk person som är en fena på försäljning och kundservice? Gillar du att inspirera och motivera andra? Då kanske du är rätt person för rollen som säljare i vår butik i Emporia, Malmö!Publiceringsdatum2025-08-19Om företaget
Mobello är Sveriges ledande destination för moderna, fashionabla och funktionella mobilaccessoarer. Vi finns i några av landets största köpcentrum och erbjuder ett brett sortiment av trendiga skal, skydd och tillbehör - alltid med fokus på kvalitet och design. Med en unik mix av service, personalisering och premiumprodukter har vi skapat en stark kundbas.
Om tjänsten som Säljare
Som säljare på Mobello är du den första personen våra kunder möter - och den som ser till att de lämnar butiken med ett leende. Genom en personlig och lyhörd behovsanalys hjälper du dem att hitta rätt produkt, samtidigt som du skapar en positiv köpupplevelse. Utöver försäljning ser du till att butiken alltid är inbjudande och välorganiserad genom uppgifter som frontning, städning och inventering. Tjänsten går att kombinera tillsammans med studier men vi ser gärna att du är tillgänglig åtminstone några vardagar per vecka och helger.
Tjänsten är som extra/vid behov. Viktigt att vara flexibel med tiderna samt att kunna hoppa in på kort varsel vid sjukdom. Ett perfekt jobb till dig som har en annan sysselsättning vid sidan av. Har du tidigare erfarenhet av butiksarbete eller service i någon form och känner att detta skulle passa dig? Skriv gärna varför just Du skulle vara en bra säljare hos Mobello!
Om dig
För att lyckas som säljare hos Mobello tror vi att du..
Brinner för att ge våra kunder den bästa servicen
Är social och utåtriktad, älskar att träffa nya människor
Älskar att utvecklas inom service och försäljning
Tål och hanterar stressiga situationer på ett bra sätt
Har ett intresse för mobiltelefoni och mode
Har lätt för att samarbeta och kommunicera
Är flexibel
Är lojal och har hög arbetsmoral: ärlig, seriös och tar ansvar för dina arbetsuppgifter
Känner du igen dig? Då är det möjligt att du är vår nästa toppsäljare! Skriv gärna några ord om varför just Du skulle passa hos oss.
Vi erbjuder
Vi vill att Mobello ska vara den perfekta platsen för dig att växa på, både som människa och som yrkesperson. Vi vill att du ska lyckas och att du ska känna dig motiverad och sporrad varje arbetsdag.
Upplärning och fortsatt coachning av sälj och kundservice
Spännande tävlingar inom företaget
Trevliga kollegor
En spännande och föränderlig arbetsmiljö där alla får ta mycket ansvar
Varför skulle just Du passa perfekt för den här tjänsten? Skicka din ansökan+CV i formatet PDF och bifoga en bild på dig själv. Sök jobbet redan idag! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-03
E-post: jobb@mobello.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Extra/vid behov Emporia". Arbetsgivare Mobello AB
(org.nr 556901-5927)
Hyllie Boulevard 19 (visa karta
)
215 32 MALMÖ Arbetsplats
Mobello AB Jobbnummer
9465793