Säljare extra till Åhléns Kungsgatan
2025-10-01
Om din roll
Vårt mål på Åhléns är att varaupplevelsedriven destination som gör skillnad för kunden.Som säljare extra hos oss har du en nyckelroll i att göra detta till verklighet. Ditt uppdrag är att bidra till försäljningen genom aktiv kundkontakt. Dumöter människor varje dag och är med och skapar en kundupplevelse som gör skillnad och överträffar förväntningar.
Exempel på arbetsuppgifter:
Att sälja genom aktiv kundkontakt i enlighet med Åhléns servicekoncept
Att aktivt arbeta med merförsäljning genom tävlingar och kampanjer
Säkerställa en inspirerande och säljande varuhusmiljö som skapar den bästa kundupplevelsen
Du blir en del av ett passionerat team och jobbar nära övriga roller i varuhuset, vilket till exempel kan vara Visual Merchandiser, Varuplockare, Avdelningschef eller Säljledare samt Varuhuschef.
Vi erbjuder dig:
Åhléns har funnits i många svenska hjärtan i över 120 år. Med en lång historia inom detaljhandeln fortsätter vi drivas av ständig utveckling. Hos oss får du vara med på en spännande resa där vi kombinerar vår historia med innovation och nya arbetssätt för att skapa en lönsam och hållbar framtid.
Till oss tar du med dig:
Arbetslivserfarenhet från försäljning/service, gärna inom detaljhandeln
En brinnande passion för god kundservice
Ett intresse för trender och vårt sortiment
För att lyckas i rollen som säljare extra och trivas på Åhléns tror vi att du brinner för försäljning lika mycket som vi och har en hög servicekänsla. Du tycker om att arbeta i team och att uppnå resultat genom samarbete. Du är flexibel och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Du är nyfiken på kunden och delar med dig av dina kunskaper och idéer.
Åhléns är en organisation i högt tempo, där mycket händer. Med dig i laget blir vi ännu ännu bättre!
Om rekryteringen
Tjänsten är som extra personal under mitten på november till mitten på januari ... Du arbetar enligt schema som sträcker sig över vardagar, kvällar och helger. Arbetstiderna kan variera mellan kl.07.00 - kl.20.00. Vi ser gärna att du kan börja hos oss snarast möjligt.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag!
Som Säljare på Åhléns blir du en del av ett passionerat team som drivs av affärsmannaskap och entreprenörskap. Vi ger dig förtroende och möjligheten att växa i en utvecklande miljö. Med det hälsar vi dig varmt välkommen till Åhléns! Ersättning
