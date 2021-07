Säljare Event Göteborg - Personal Best AB - Säljarjobb i Göteborg

Personal Best AB / Säljarjobb / Göteborg2021-07-07Hej där!Vill du vara en del av ett team där alla har samma mål att bli framgångsrika? Vill du bli riktigt duktig och bestämma din egen lön? Har du kanske vad som krävs för att axla rollen som teamleader?Om du vill utvecklas varje dag och ta dig ur ekorrhjulet - kom till oss på Personal Best och ta steget uppåt i karriären. Vi lär dig hantverket försäljning!Tänk dig ett jobb som säljare där du har en produkt som i stort sett säljer sig självt och friheten att inleda försäljning med vem du vill. På Personal Best får du alla verktygen och den vetenskapligt beprövade säljtekniken till att bli en säljare i toppklass. Med drivna och positiva kollegor så har du tryggheten och lagkänslan som ger dig alla förutsättningar som krävs för att du ska uppnå dina mål.Vad kan vi erbjuda dig?En produkt som du kan stå bakom till 100%Daglig säljträning och regelbundna seminariumEn belönande provisionsmodell utan takBeprövad säljteknik baserad på senaste forskningenEn positiv och energifylld kultur - vi är ett team!Vad ska du göra?Tjänsten går ut på att förmedla vårt erbjudande till kunder genom eventförsäljning och street - vi jobbar alltså face2face. Vi på Personal Best lägger störst fokus på kundnöjdhet och kvalité, därför söker vi personer som brinner för kundservice och försäljning. Det bästa med vårt erbjudande är att vi ger kunden ett presentkort på 300 kr att handla för på i stort sätt alla affärer. Du får upp intresset väldigt snabbt och du kommer dagligen ha många roliga och spännande möten t.ex sälja på kändisar! Om du gillar frihet under ansvar; vill lära dig försäljning på riktigt och samtidigt tjäna bra pengar- då har du kommit rätt.Vad gör vi?Personal Best är arbetsplatsen för dig som alltid strävar efter att bli lite bättre, varje dag. Vi ser oss själva snarare som ett idrottslag än en familj, vi stöttar varandra samtidigt som vi håller varandra till en högre standard.Vårt främsta mål är att alla i vår omgivning, kunder som anställda, ska känna att försäljningen vi gör och beteendet vi har, är på absolut högsta nivå.Dessutom, om du är lika besatt som vi är när det kommer till egen utveckling, coachning och att hjälpa andra uppnå sina mål- då finns det gott om platser för dig som är driven att kliva upp och bli chef i stort sett direkt.Ansök idag, med eller utan CV.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-07-07Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-12-24Personal Best AB5852919