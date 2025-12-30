Säljare Elon Stockholm City
Om jobbet
Anser du att nyckeln till lyckad försäljning är att bygga goda relationer? Gillar du att utmana dig själv, och ha roligt på vägen? Är du ute efter att arbeta hos en arbetsgivare med en god arbetsmiljö där varje medarbetare är värdefull? Då skulle vi vilja att du blir vår nya kollega.
Detta erbjuder vi
• En trevlig arbetsplats med vänliga och stöttande kollegor.
• Bekväma arbetstider som ger dig möjlighet att balansera arbete och fritid.
• Kontinuerlig utbildning, både inom sortimentet samt kund mötet. Publiceringsdatum2025-12-30Dina arbetsuppgifter
• Dagligt förekommande arbetsuppgifter i butik, såsom försäljning, kundservice, inleveranser, kontakt med leverantörer och serviceverkstäder. I arbetet ingår även att skapa offerter till dina kunder, samt följa upp dem för att knyta ihop affären. När tid finns över så vill vi att du håller dig uppdaterad och påläst kring vårt sortiment.
Vi vill att du
• Jobbar eller har jobbat hos en aktör som säljer motsvarande de produkter vi gör på marknaden, då kunskapen kring produkterna vi säljer är avgörande för att lyckas i den här tjänsten.
• Förstår vikten av att ta dig an en arbetsdag med disciplin och engagemang. Du drivs av lyckade affärer och förstår att missade affärer är ett steg på vägen till att lyckas. Kort och gott så tar du livet med en klackspark när det behövs. Dina personliga egenskaper
• Vi behöver dig som är ansvarstagande och drivs av att prestera goda säljresultat, alltid med kunden i fokus.
• Ödmjukhet och vänlighet är något vi värdesätter högt och även vill se hos vår nya kollega.
• Du drivs av att ta ansvar, är självgående och lättlärd. Vi ser också att du har lätt för att komma i gång med arbetet, och kan prioritera vad som är viktigast för verksamheten.
Vi söker dig som
• Har arbetat med försäljning av vitvaror i minst 3 (tre) år.
• Behärskar svenska flytande i både tal och skrift, då kommunikationen internt och externt sker på svenska.
• Är intresserad av att på sikt lära dig nya varugrupper, då tv, ljud, mobiltelefoner, men framför allt tjänster som mobilabonnemang och försäkringar blir en större del av vår produktportfölj. Det är meriterande om du har erfarenhet av abonnemangs försäljning.
Vi ser gärna att du är en kvinnlig sökande på grund av fördelningen i nuvarande arbetsgrupp.
Vi söker en kollega som kan arbeta i en av våra butiker. Tjänsten är på minst 60%, men sannolikt kommer det finnas möjlighet att arbeta mer. I tjänsten ingår även arbete på helger.
Vi vill att du ska vara flexibel och kunna arbeta i samtliga våra butiker vid behov (Kungsgatan, Kungsholmen, Södermalm, Östermalm och Kungens Kurva).
Tjänsten behöver tillsättas omgående, så vänta inte med att söka. Annonsen kan komma att plockas ner innan sista ansökningsdatum.
För de kandidater som har tagit sig till slutskedet av rekryteringsprocessen så kommer vi att begära in ett utdrag ur polisregistret, då vi strävar efter en trygg arbetsplats för våra medarbetare.
Har du inte hört något ifrån oss efter två veckor från det att du har sökt tjänsten, så har vi valt att gå vidare med andra kandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20
Sista dag att ansöka är 2026-01-20

E-post: michael.kutsudakis@elonljudbild.se
Detta är ett deltidsjobb.
