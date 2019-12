Säljare elavtal! Sälj 4 per dag och tjäna 36 000 kr - Talent & Partner AB - Bankjobb i Stockholm

Talent & Partner AB / Bankjobb / Stockholm2019-12-25Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer.Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder.Vi älskar vårt jobb, vill du också göra det?!Just nu söker vi efter nästa säljkollega till en av våra kunder.Beskrivning av jobbetJust nu söker vi innesäljare av elavtal! Säljer du endast 4 avtal per dag så tjänar du 36 000 kr. Vi har inget lönetakefter det och du kan tjäna hur mycket pengar som helst om du är beredd att göra ditt bästa. Jobbar du med sälj idag eller är du intresserad av att jobba inom försäljning? Hos bolaget kommer du att få möjligheter serverade som du tidigare bara drömt om, en språngbräda i karriären, helt enkelt.Vi söker dig som är envis, målmedveten, självgående och som trivs lika bra med att arbeta i grupp som självständigt. Du tar ansvar och har hög arbetsmoral. Har du dessutom tidigare erfarenhet av att arbeta med el är det en stor fördel men inget krav. Med vår breda portfölj kan vi handplocka rätt projekt och Team för just dig och ge dig dom verktyg och utbildningar som behövs för att snabbt komma igång. Vi satsar på dom vi tror på, därför har vi två karriärstegar, en för säljare samt en för ledare där slutmålet är VD med ett eget säljkontor. Följer du planen och kryddar den med vinnarinstinkt så är det omöjligt att misslyckas. Det finns inget yrke eller arbetsgivare i hela landet som erbjuder den bredd och djup som vi erbjuder för rätt kandidater. Då vi står inför en stor expansion under 2019 så kommer många dörrar att öppnas och platser att tillsättas för dom som förtjänar det.Bolaget erbjuder:Handplockade projekt baserat på din kunskapsnivå, så att du når resultat oavsett var du är i din utvecklingKontor i centrala StockholmTydlig karriärtrappa klädd med förmåner, hela vägen från Junior till LegendsäljareKarriärtappa för ledare, hela vägen från Sales Manager till VD/egen företagare.Vi når våra kunder på telefon, event eller inbokat möteLedarskapsutbildningar för våra blivande ledare 10 stegs utbildningsprogram för säljare som löper parallellt med försäljningenVänta inte med din ansökan då intervjuer sker löpande! Välkommen!Omfattning: Heltid mån-freStart: OmgåendeLön: Under provanställning, resultatbaserad provision.ArbetslivserfarenhetIngen arbetslivserfarenhet krävsAnsökanI denna rekrytering lämnas ansökan via Talent&Partner. Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande. Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto. Skicka din ansökan idag via work@talentpartner.se 2019-12-25Sista dag att ansöka är 2020-01-07Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5019283